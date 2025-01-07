Yenidoğan Skandalında Hemşireden Tüyler Ürperten Bir İtiraf Daha! ‘Bebek Öldüğünde…’

“ÖLDÜĞÜNDE BAŞINDA DOKTOR YOKTU”

Çorlu Reyap Hastanesi'nde çalışan hemşire Kınık Halime Alkara isimli bebeğin bile bile nasıl ölüme terk edildiğini şöyle anlattı: Bebeğin öldüğü gün, ölmeden önce durumunun ağırlaşması üzerine doktor Fırat Sarı'yı arayarak durumdan haberdar ettim. İşi olduğunu, kötü bir bebek ile ilgilendiğini söyleyip gelmedi. Durumu yönetime, başhemşire Hilal Vatansever ve başhekim İbrahim Oktay'ı hastane telefonuyla arayıp bildirdim. Bebek öldüğünde başında doktor yoktu.