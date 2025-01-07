Yenidoğan Skandalında Hemşireden Tüyler Ürperten Bir İtiraf Daha! ‘Bebek Öldüğünde…’
Türkiye’nin yüreğini yakan ‘Yenidoğan Çetesi’ skandalında Çorlu Reyap Hastanesi'nde çalışan hemşire Bahar Kınık’ın ifadesi kan dondurdu. Hemşire Kınık Halime Alkara isimli bebek ölürken Fırat Sarı’yı aradığını, işi olduğu gerekçesiyle Sarı’nın gelmediğini itiraf etti. Hemşire, “Başhemşire Hilal Vatansever ve başhekim İbrahim Oktay'ı hastane telefonuyla arayıp bildirdim. Bebek öldüğünde başında doktor yoktu” dedi.
Kaynak: Sabah
Her detayı tüyler ürperten ‘Yenidoğan Çetesi’ skandalında ‘Pes’ dedirten ifadelerin ardı arkası kesilmedi. İfadesi ortaya çıkan hemşire Bahar Kınık’ın sözleri yürek yakan gerçeği gözler önüne serdi.
BEBEK ÖLÜRKEN ARADI AMA GELMEDİ
Sabah gazetesinden Oğuzhan Uysal'ın haberine göre, hemşire Kınık, bebek ölürken doktor Fırat Sarı'yı aradığı ancak Sarı'nın işi olduğu gerekçesiyle hastaneye gelmediğini, yalan ifade vermeye zorlandığını öne sürdü.
“ÖLDÜĞÜNDE BAŞINDA DOKTOR YOKTU”
Çorlu Reyap Hastanesi'nde çalışan hemşire Kınık Halime Alkara isimli bebeğin bile bile nasıl ölüme terk edildiğini şöyle anlattı: Bebeğin öldüğü gün, ölmeden önce durumunun ağırlaşması üzerine doktor Fırat Sarı'yı arayarak durumdan haberdar ettim. İşi olduğunu, kötü bir bebek ile ilgilendiğini söyleyip gelmedi. Durumu yönetime, başhemşire Hilal Vatansever ve başhekim İbrahim Oktay'ı hastane telefonuyla arayıp bildirdim. Bebek öldüğünde başında doktor yoktu.
Kınık, Fırat Sarı ve başhekimin isteğiyle İl Sağlık Müdürlüğü denetimlerinde doktorun sigara molasında olduğunu söylediğini açıkladı.