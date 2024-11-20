Yenidoğan Skandalında Adı Geçiyordu: Şafak Hastanesi'nin Sahibi, Hastanenin Kapatılmadığını Söyledi

Yenidoğan çetesi skandalında kamuyu milyonlarca lira zarara uğrattığı iddia edilen Özel Şafak Hastanesi'nin sahibi Seçim Öztürk dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Halk TV'nin Kayda Geçsin programında konuşan Öztürk, hastanenin SGK'dan son 10 yılda 600 milyon TL aldığını söyledi. Öztürk, SGK'ya yanlış fatura verilmediğini iddia etti. Bir firmadan aldıkları ürünlerin fatura edildiğini; alınan tüm ücretin ameliyat ya da başka operasyonlardan kaynaklanmadığını belirtti.

HASTANELERİNDE HİÇBİR BEBEĞİN ÖLMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Öztürk, soruşturma dönemi boyunca, iki yıllık süreçte, hiçbir bebeğin hastanelerinde ölmediğini söyledi. Aynı zamanda çete lideri sıfatı ile yargılanan Fırat Sarı'nın hastanesi ile hiçbir bağının olmadığını belirtti.

Öztürk, hastanenin İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunmasına rağmen Sakarya'ya taşınmasına ilişki raporları da reddetti.

16 BİN YANLIŞ AMELİYAT İÇİN SKANDAL AÇIKLAMA

Hastanelerinde 16 bin yanlış göz ameliyatının raporlanmasıyla ilgili konuşan hastane sahibi Öztürk, "Evet göz alanında bir sıkıntımız var" dedi.

HASTANE KAPATILMADI

Öztürk, hastanesinin de faaliyetlerine devam ettiğini ve kapatılmadığını söyledi.

Kaynak: Halk TV