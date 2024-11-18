Yenidoğan Skandalına Adı Karışmıştı: CHP'li Belediyeden Özel Hastaneye 31 Milyon Liralık Ceza

Yenidoğan çetesi skandalına adı karışan Silivri Kolan Hastanesi’nin Şişli şubesi için flaş bir gelişme yaşandı. Kolan Hastanelerinin sahibi Mehmet Nedim Kolan'ın Şişli’deki özel hastanesini kaçak olarak büyüttüğü ortaya çıktı.

31 MİLYON TL CEZA KESTİ

CHP’li Şişli Belediyesi, AKP’li Kolan’ın Şişli’deki hastanesini kaçak tadilatla büyüttüğünü belirledi.

Belediye yetkilileri Kolan Hastanesi’nin ruhsat eki onaylı projesine aykırı olarak; zemin katta orta bahçe olarak görünen alanın açılır kapanır pergola sistemi ile kapalı hale getirilerek kafe alanını büyüttüğü, dokuzuncu normal kat ile dokuzuncu asma kat arasında bulunan 8 adet merdiveni iptal edilerek döşeme boşluklarını kapattığını tespit etti.

Şişli Belediyesi’nin 5 Kasım 2024 tarihli Encümen kararıyla, hastaneye 31 milyon 404 bin TL para cezası kesti.

Kaynak: Birgün