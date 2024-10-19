'Yenidoğan Katliamı' Sonrası Ruhsatları İptal Edildi! Aralarında Eski Sağlık Bakanı'nın Hastanesi de Var! İşte O Liste...
'Yenidoğan katliamı' skandalı nedeniyle İstanbul’da ruhsatı iptal edilen hastane sayısı 9’a yükseldi. Türkiye genelindeki sayı ise 10'a ulaştı. Ruhsatı iptal edilen hastaneler arasında eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun hastanesi Avcılar Hospital de var. İşte ruhsatı iptal edilen o 9 hastane...
Türkiye'yi sarsan 'yenidoğan katliamı' skandalına ilişkin yeni gelişmeler art arda geliyor. Son olarak İstanbul'da ruhsatı iptal edilen hastane sayısı 9'a yükseldi. Bu sabah Tekirdağ'ın Çoru ilçesindeki Reyap Hastanesi'nin de ruhsatı iptal edilmişti. Böylece Türkiye geneli ruhsatı iptal edilen hastane sayısı 10'a yükselmiş oldu.
İşte ruhsatı iptal edilen hastaneler:
- Özel Avcılar Hospital Hastanesi
- Özel TRG Hospitalist Hastanesi
- Özel Birinci Hastanesi
- Özel Güney Hastanesi
- Özel Bağcılar Medilife Hastanesi
- Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi
- Özel Reyap İstanbul Hastanesi
- Özel Bağcılar Şafak Hastanesi
- Özel Silivri Kolan Hospital Hastanesi
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