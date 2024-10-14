'Yenidoğan Çetesi'nin Tetikçisi İtirafçı Oldu: 100 Bin Dolara Savcıyı Vuracakmış

İstanbul, Çorlu ve Tekirdağ'da gereksiz yere özel hastanedeki yoğun bakım ünitesine yatırılan 12 bebeğin ihmalden öldüğü iddiasına ilişkin soruşturmayı yürüten savcıyı tehdit eden "Yeni Doğan" çetesinin tetikçisi itirafçı oldu.

İtirafçı, savcıyı 100 bin dolara vuracağı itirafında bulundu.

Yoğun bakım ünitesine yatırılan 12 bebeğin ölümüne ilişkin soruşturmayı yürüten savcının tehdit edildiği olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı ve 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i ifadelerinin alınası için Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilirken, 3 şüphelinin ise serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşanırken, savcıyı vurmayı hedefleyen tektikçinin itirafçı olduğu bildirildi. Tetikçinin savcıyı vurmak karşılığında 100 bin dolar alacağını söylediği bildirildi.

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Detaylara ilişkin sosyal medyadan paylaşımlarda bulunan gazeteci Emrullah Erdinç ise şu detayları paylaştı:

"Savcı'yı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin adliyeye bu kez başı önde, ters kelepçeyle geldi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Büro Savcısı, şüphelilerin avukatı tarafından ölümle tehdit edilmesine rağmen titizlikle yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve 12 bebeğin hayatını kaybetmesine, 3 bebeğin de yaralanmasına neden olan çetenin örgüt lideri konumundaki 2 doktor Fırat Sarı ve İlker Gönen için 273 yıla kadar hapis talep edildi.

725 sayfalık fezlekede örgüt lideri olduğu aktarılan şüpheliler Fırat Sarı ve İlker Gönen'in ayrı ayrı 10 kez 'kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi', 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 11 kez 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından 180 yıldan 273 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Fezlekede diğer şüpheliler hakkında ise değişen oranlarda hapis cezası istendi. Söz konusu hastanelerin ve şirketlerin de kapatılıp mal varlıklarına el konulmasına karar verilmesi talep edildi. Fezleke, iddianame düzenlenmesi amacıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.”

Kaynak: DHA