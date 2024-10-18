'Yenidoğan Çetesi'nin Öldürdüğü 10 Bebeğin Kimlikleri Ortaya Çıktı

İstanbul'da, "Yenidoğan Çetesi" olarak adlandırılan bir grubun, özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine bebekleri yönlendirdiği ve kasıtlı olarak ölümlerine neden olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Aralarında doktorlar, hemşireler ve ambulans şoförlerinin de bulunduğu 47 kişi hakkında bir iddianame hazırlanmış ve 22 kişi konuyla ilgili tutuklanmıştı.

Türkiye'de geniş yankı uyandıran bu 'Yenidoğan Çetesi' skandalında yeni bir gelişme yaşandı. Haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak kasten ölmelerine neden olan 10 bebeğin kimlikleri ortaya çıktı.