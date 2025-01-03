'Yenidoğan Çetesi'ni Çökerten Cumhuriyet Savcısını Makamında Tehdit Etmişti... Mustafa Kemal Zengin'in İfadesi Ortaya Çıktı

Tüm Türkiye'yi sarsan 'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. 2. dalga operasyonda yakalanan 18 şüpheliye hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak fezleke hazırlandı. Hazırlanan fezlekede Doktor Dursun Eryılmaz hakkında ‘ihmali davranışla kasten öldürme' suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istendi.

SAVCIYI TEHDİT ETMİŞTİ, İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin hakkında ise ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmek' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Fezlekede savcının makamında tehdit edilmesine ilişkin soruşturmanın ayrıca sürdüğü de kaydedildi. Diğer 16 şüpheli hakkında ise çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezası istendi. Öte yandan hazırlanan fezlekede cumhuriyet savcısını makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi ortaya çıktı.

'ÜSLUBUM YANLIŞ ANLAŞILDI'

"Üslubumun yanlış anlaşılmasından dolayı Türk milletinden ve Türk devletinden özür diliyorum”

Zengin ifadesinde, "Üslubumun yanlış anlaşılmasından dolayı Türk milletinden ve Türk devletinden özür diliyorum. Savcıma tehdit amaçlı gitmedim. Sadece öngörülerimi kendisi ile paylaştım. Ben herkese kendimi müşavir olarak tanıtırım, bana müsteşar diyenleri de müşavir diyerek düzeltirim. Ancak müsteşar demeye devam ediyorlar. Buna benim yapabileceğim bir şey yok” dedi.

Kendisine “Cumhuriyet savcısı hakkında bu kadar bilgiye nasıl vakıf oldunuz?” şeklinde soru sorulan Mustafa Kemal Zengin, “Ben sadece Yavuz Çelik'in bana söyledikleri kadar biliyorum. Diğer söylediklerim tamamen boş boğazlılıktandır. Benim olayı biraz abartmamdan dolayı olay bu noktaya gelmiştir. Başka ekleyeceğim bir şey yoktur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA