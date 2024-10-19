'Yenidoğan Çetesi' Soruşturmasında Adı Geçiyordu: Ahmet Atilla Yılmaz, CHP'den İstifa Etti

Yenidoğan çetesi soruşturmasında ismi yer alan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi Ahmet Atilla Yılmaz, CHP'den istifa etti.

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'Yenidoğan Çetesi' Soruşturmasında Adı Geçiyordu: Ahmet Atilla Yılmaz, CHP'den İstifa Etti

İstanbul'da, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan kazanç sağlamak için yenidoğan bebeklerin raporlarını değiştirerek yanlış tedaviler uygulayan ve en az 12 bebeğin ölümüne neden olan çeteyle ilgili soruşturmada adı geçen Medilife Beylikdüzü Hastanesi'nin başhekim Ahmet Atilla Yılmaz CHP'den istifa etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi üyesi ve Sağlık ve Salgın Hastalıklar Komisyonu Başkanı Ahmet Atilla Yılmaz, istifa dilekçesini CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na sundu.

Odatv'nin haberine göre, Yılmaz dilekçesinde "Sürecin siyasallaştırılmaması adına mensubu olduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine de zarar vermemek için partiden istifa ediyorum" ifadelerine yer verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özeli bugün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İletişim Başkanlığı’ndan medyaya şunu pompalıyorlar; efendim bu işin içinde bir DEM’li var. Bu işin içerisinde CHP’nin bir belediye meclis üyesi var. Arkadaşlar, çok arayacaksanız, son lafı baştan söyleyeyim: Bu işin içinde, böyle içinde değil, 10 kilometre kenarında bir tane CHP’li varsa onu partide tutan namussuzdur, şerefsizdir. O kadar netiz bu konuda" demişti.

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Kaynak: Odatv

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