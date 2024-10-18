'Yenidoğan Çetesi' Skandalında İki Hastaneden Açıklama

Doktor Fırat Sarı liderliğindeki 'yenidoğan çetesi' Türkiye'nin gündemine oturdu. 47 kişiden oluşan çetenin yenidoğan bebekleri anlaştıkları özel hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağladığı, bu süreçte birçok bebeğin de ölümüne neden olduğu ortaya çıktı.

Çetenin anlaştığı hastanelerden olduğu belirtilen İstanbul Şafak ve Avrupa Şafak'tan açıklama geldi.

İstanbul Şafak ve Avrupa Şafak Hastaneleri’nden yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

“Son günlerde medyada yer alan ve kamuoyunu derinden etkileyen ‘Yenidoğan Olayları’ ile ilgili iddialara yönelik olarak, İstanbul Şafak ve Avrupa Şafak Hastaneleri hakkında çıkan asılsız haberlere karşı bir açıklama yapma gereği doğmuştur.

İstanbul Şafak ve Avrupa Şafak Hastaneleri, uzun yıllardır sağlık sektöründe güvenilir ve saygın bir hizmet sunmakta olup, her zaman hasta güvenliği ve sağlığını en yüksek öncelik olarak görmüştür. Bahsi geçen ‘yenidoğan olayları’ ile ilgili hastanelerimizin hiçbir şekilde tanık olarak da sanık olarak da bu dava dosyası ile bağlantısı bulunmamaktadır.

Hastanelerimizin adını bu tür spekülatif haberlerle ilişkilendirilen iddialar hem kurumsal itibarımıza zarar vermekte hem de halk arasında gereksiz bir panik oluşturmaktadır. Konu ile ilgili olarak hukuki süreç başlatılmış olup, yasal haklarımız saklıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Kaynak: DHA