'Yenidoğan Çetesi' İlk Değil... 13 Yıl Önceki Kan Donduran Skandal Akıllara Geldi, Canilerin Akıbeti Ne Oldu?

Türkiye'yi dehşete düşüren "Yenidoğan Çetesi" davasının ilk duruşmasının ikinci celsesi bugün görülüyor. Sırf Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) para almak için yenidoğan bebekleri önceden anlaştıkları özel hastanelere sevk edip ölümlerine neden olan 22'si tutuklu 47 sanığın duruşması beş gün sürecek. Ülkede infial yaratan olay, sağlık kurumlarına güveni tamamen zedelerken, 2011 yılında Özel Kartal Hastanesi’nde yaşananlar tekrar gündeme geldi.

YOĞUN BAKIMDA BEBEKLERE MAKYAJ

Bundan 13 yıl önce yine SGK’dan para almak için yenidoğan bebeklerin yoğun bakımda tutulduğu ortaya çıkmıştı. Çocuklarının boşu boşuna yoğun bakımda tutulduğunu öğrenen anne ve babalar şikayette bulunmuştu. Söz konusu skandal, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çekilen görüntülerle daha da büyümüştü. Görüntülerde bebeklerin dudağına ruj sürüp, makyajla kaş ve kirpik yapıldığı ve bu şekilde fotoğraflarının çekildiği görülmüştü.

O ÇETENİN AKIBETİ BİLİNMİYOR

Skandalın ardından SGK, Özel Kartal Hastanesi'ne ait evrakların incelenmesine ve soruşturulmasına karar verirken, hastane kapatılmıştı. Söz konusu şüphelilerin kimliği ve akıbetine ilişkin ise bir açıklama yapılmamıştı.

ÇETENİN BAŞI DOKTORLUĞA DEVAM ETTİ

O dönem Star Tv'de çalışan ve habere imza atan gazeteci Serap Belet, geçtiğimiz haftalarda "Bu organizasyonu yürüttüğü iddia edilen doktor özel muayenehanede mesleğini yapmaya devam etti ve duyduğuma göre Kovid’de hayatını kaybetti" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Kaynak: Gerçek Gündem