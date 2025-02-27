'Yenidoğan Çetesi' Davasının Seyri Değişebilir: Sağlık Bakanlığı'ndan Tartışmalı Rapor

'Yenidoğan Çetesi' davasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bakanlığa bağlı Bebek Ölümleri İnceleme Kurulu Çalışma Raporu'nda 5 bebekten 4'ünün ölümünün 'önlenemez' olduğu ifadelerine yer verildi.

'Yenidoğan Çetesi' Davasının Seyri Değişebilir: Sağlık Bakanlığı'ndan Tartışmalı Rapor

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) haksız kazanç sağlamak uğruna bebeklerin göz göre göre ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanmasına devam edilen ‘Yenidoğan Çetesi’ Türkiye’nin gündeminden düşmedi. Son olarak Sağlık Bakanlığı’na bağlı Bebek Ölümleri İnceleme Kurulu Çalışma Raporu da dosyaya girdi.

Duvar’dan Osman Çaklı’nın haberine göre, bakanlığın yeni raporunda 5 bebekten 4’ünün ölümünün ‘önlenemez’ olduğu bilgisine yer verildi. Bir bebek için ise ‘karar verilemedi’ yazıldı.

Davada Adli Tıp İhtisas Kurumu tarafından hazırlanan 8 Temmuz 2024 tarihli raporun 28 Ekim'de hazırlanan iddianameye eklenmediği ortaya çıkmış ve iddianameye sabıkları kusurlu gösteren Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu raporu girmişti.

'Yenidoğan Çetesi' Davasının Seyri Değişebilir: Sağlık Bakanlığı'ndan Tartışmalı Rapor - Resim : 1

DAVANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİREBİLECEK RAPOR

İddianame alınmayan Adli Tıp raporunda Havvanur Karakoç bebeğin ölümünde hekim kusurunun olmadığı, bağırsaktaki bir hasar nedeniyle öldüğü bilgisine yer verilmişti. Sanık avukatları bu raporun iddianameye girmemesine tepki göstermişti.

'Yenidoğan Çetesi' Davasının Seyri Değişebilir: Sağlık Bakanlığı'ndan Tartışmalı Rapor - Resim : 2

Bakanlığa bağlı Bebek Ölümleri İnceleme Kurulu Çalışma Raporu’nda ise yeni bilgilere yer verildi. Bu raporda, Öykü, Tokluoğlu, Kaya, Karaduman, ve Melek bebeklerin ölümünün ‘önlenemez’ olduğu belirtildi. Havvanur Karakoç bebek hakkında ise ‘karar verilemedi’ kanaatine yer verildi.

'Yenidoğan Çetesi' Davasının Seyri Değişebilir: Sağlık Bakanlığı'ndan Tartışmalı Rapor - Resim : 3

Bebek ölümlerine ilişkin değerlendirme raporlarında üç seçenek bulunuyor: “Önlenebilir, önlenemez, karar verilemedi.”

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Kaynak: Duvar

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