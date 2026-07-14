Yenidoğan Çetesi Davasında Tutuklu Sanıkların Tamamına Ret

İstanbul'da bebek acil hastalarını anlaşmalı özel hastanelere sevk ederek ölümlerine neden olan ve haksız kazanç sağlayan 62 sanıklı 'Yenidoğan Çetesi' davasında mahkeme, 10 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 12 Ekim'e erteledi.

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Yenidoğan Çetesi Davasında Tutuklu Sanıkların Tamamına Ret
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İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine usulsüz şekilde sevk edip ölümlerine sebebiyet verdikleri iddia edilen şüphelilerin yargılanmasına geniş güvenlik önlemleri altında devam edildi. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda görülen duruşmada, sanık avukatlarının savunma ve beyanlarının alınması işlemi tamamlandı.

AVUKATLARDAN 'RAPORLARDA ÇELİŞKİ VAR' SAVUNMASI

Tutuklu sanık Hakan Doğukan Taşçı'nın avukatı Hande Yücedağ, "Serdarova bebek bakımından raporda çelişki vardır. Dosyada hala tutukluluk devamı kararları verilmesi hukuki olarak kabul edilebilir değildir. Müvekkilimin beraatini talep ediyoruz" dedi. Tutuklu sanık Rıza Keykubat'ın avukatı Simay Maraşlı da eylemlerden müvekkilinin sorumlu tutulmasının kabul edilebilir olmadığını savunarak, sanığın beraatini istedi.

2 SAATLİK DEĞERLENDİRME ARASI VE KARAR

Mahkeme, ara kararını açıklamak için duruşmaya 2 saat ara verdi. Aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verdi.

Eksikliklerin giderilmesi için duruşma 12 Ekim'e ertelendi.

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Kaynak: AA

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