'Yenidoğan Çetesi' Davasında 12. Gün! Kaya Bebeğin Ailesi İnsanlık Dışı Muameleyi Anlattı

Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği, sırf Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan para alabilmek için en az 12 bebeğin ölümüne neden olmakla suçlanan 22’si tutuklu 47 sanığın yargılandığı "Yenidoğan Çetesi" davasında 11 gün geride kaldı. Şimdiye kadar sanık ifadeleri alınırken, davanın bugünkü celsesinde ise mağdur ailelerin ifadeleri alınıyor.

Gazeteci Nagihan Yılkın, sosyal medyadan duruşmaya ilişkin gelişmeleri bildiriyor.

11.48 'TEK GERÇEK BEBEKLERİN ÖLÜMÜ'

Müşteki avukatı: Duruşmada yaratılmak istenen bir algı var. Kötü niyetli bir cumhuriyet savcısı var daha sonra basın da süsleyerek bu medyaya servis edilmiş. Buradaki sanıklar da mağdur edilmiş. Bunlar safsataysa hakikat nedir? Tek ve büyük hakikat bebeklerin ölümüdür. Bir sürü devlet hastanesi olmasına rağmen neden Bağcılar Medilife’a sevk edildi, henüz buna ilişkin bir bilgimiz yok. Delil yok denildi. Çocukların ölümünün bile somut delil olarak görülmemesine çok şaşkınım.

11.42 '3 FARKLI HAFTA SÖYLENDİ'

Dursun Eryılmaz avukatı: Kaç haftalık hamileydi?

Baba: Eşim 39 haftalıktı, Kanuni 38 dedi, Bağcılar Medilife 36 dedi. 3 farklı hafta söylendi.

Avukat: Yüzde 10 yaşar diye hangi hastane dedi?

Baba: Bağcılar Medilife.

11.34 'NEDEN ÖZELE SEVK EDİLDİ ANLAMADIM'

Üye hakime: Hamilelik sürecinde hangi hastanelere gidildi

Baba: Bakırköy Devlet, Çam ve Sakura, Muş Çevremde bir sürü devlet hastanesi var niye oraya sevk ettiler anlamadım.

İlker Gönenli avukatı: Kanuni’ye karşı bir soruşturma var mı?

Baba: Bilmiyorum. Kimin suçu varsa şikayetçiyiz.

11.30 'KANUNİ HASTANESİNDEN SEVK EDİLDİK'

Ayaz bebeğin ailesi konuşuyor.

Mağdur baba Erhan Karaduman: Eşimin herhangi bir sıkıntısı yoktu. Kanuni Sultan Süleyman Hastanesine gittik. Doğum, 06:00 gibi gerçekleşti. Normal odaya aldık dediler. Bebeğin herhangi bir sıkıntısı yoktu. Çocuk ilk çocuğuma göre daha rahat doğum gerçekleşti. Odada durmamamı söylediler. Kız kardeşim geldi. Ben eve geldim. Sonra kız kardeşim beni aradı çocuk fenalaştı dediler. Burada yer olmadığı için çocuğu Bağcılar Medilife hastanesine sevk edeceğiz dediler. Tamam dedim. Dursun Eryılmaz ilgilenmişti ilk. Baştan bana çocuğun kalbi delik dediler, sonra kalp yetmezliği dediler. Ameliyat olması gerekiyor dediler. Süt gerekiyor dediler. Süt almak için Kanuni’ye giderken tekrar beni aradılar. Çocuğun fenalaştı dediler. Çocukta başka bir hastalık var gibi ama başka bir doktor gelsin gece yarısı ondan sonra tanı koyacağız dediler. Sonra gece dışardan gelecek doktor için 3 bin tl istediler. Abimden para istedim, o attı. Yüzde 80-90 vefat eder. Yüzde 10 yaşama şansı var onda da engelli olur dediler. Sonra sabah çocuğunu kaybettik dediler.

Mahkeme Başkanı: Dursun Eryılmaz ilgilendi demişsin?

Mağdur baba: Dursun Eryılmaz’ı iki kere gördüm. Gece başka biri benimle ilgileniyordu.

Mahkeme Başkanı: Burada görmedin mi?

Baba: Yok.

Mahkeme Başkanı: Dursun Eryılmaz kalksın ayağa (Dursun Eryılmaz ayağa kalktı)

Mahkeme Başkanı: Bu muydu?

Baba: Evet.

11.27 'İNSANLIK DIŞI MUAMELE'

Müşteki avukatı: Kaya bebek sembol haline gelmiştir. Kaya bebeğin görüntülerinden sonra kamuoyunda infial hale gelmiştir. Uygulanan muamele insanlık dışı. Çocuğunu bisküvi kutusuyla verilmesi onunla yola çıkarılması tekrar yoldan geri dönülmesi. Ölüm belgesini sabah sunduk. Ali Dirik ıslak imzalı, Rıza keykubad e imzalı. Kendisiyle ilgili tutuklama talebimiz var. Batuhan Çetin’in ifadeleri insanın kanı donduracak nitelikte. Batuhan’ın çaresizliği. Aşağıdan yukarıya kadar herkes sorumlu. Ali Dirik’in de kasten adam öldürmeden tutuklanmasını talep ediyoruz.

11.26 'TEŞEKKÜR MEKTUBU YAZMADIM'

Ali Dirik vekili: Kaç haftalık gebeydi?

Baba: 28. hafta.

Avukat: Gerekli takibi boyunca tansiyon şikayeti o akşam mı çıktı?

Baba: Evet.

Avukat: Sizin bebeğiniz Esencan hastanesinde mi doğdu?

Baba: Hayır.

Avukat: Teşekkür mektubu bıraktınız mı?

Baba: Hayır. Ben böyle bir mektup yazmadım nereden çıktığını da bilmiyorum.

11.23 'DOKTOR İFADEMİ ÖĞRENMEK İSTEDİ'

Kaya bebeğin babası: Songül Hanım beni aradı Whatsapp'tan. Benim ifade içeriğime ilişkin benden bilgi istedi. Ben de telefonu yüzüne kapattım. Bunu da beyan etmek isterim.

Üye hakime: Hastaneden sabit hattan mı, cepten mi arandınız?

Baba: Cepten.

Üye hakime: Kayıtlı mı telefonunuza, söyleyebilir misiniz?

Baba: Evet. Sonu 45-46.

Üye hakime: Arayan numaraların tespitini istesek kabulünüz var mı?

Baba: evet.

11.18 'HİÇ ÇOCUK DOKTORU GÖRMEDİM'

Mahkeme Başkanı: Eşinizin hamile olduğu dönemde hangi hastaneye gittiniz?

Mağdur baba: Esencan'dı.

Mahkeme Başkanı: Güney hastanesine nasıl geçtiniz?

Mağdur baba: 4 saat boyunca bekledik. 112’den yer bulmaya çalışıldı. Güney hastanesinde 1 kişilik yer var dediler.

Mahkeme Başkanı: Güney hastanesinin ambulansı mı geldi?

Mağdur baba: Evet.

Mahkeme Başkanı: Parayı kime verdin?

Baba: Danışmaya.

Mahkeme Başkanı: Buradan biri mi?

Baba: Yok.

Mahkeme Başkanı: Doktor olarak biriyle muhatap oldun mu?

Baba: Sadece kadın doğum doktoru Songül hanımla. 3 gün boyunca oradaydım hiç çocuk doktoru görmedim.

Mahkeme Başkanı: Batuhan Çetin ne zaman aradı?

Baba: 2’yi 14 geçe.

Mahkeme Başkanı: Kaç gibi görebildiniz?

Baba: 4 gibi görebildim. Saat 9’da Ali Gidik’in odasına gittim. Herhangi bir bilgi verilmedi. Ölüm belgesini verdiler. Geri döndüm onu imzaladım tekrar.

Mahkeme Başkanı: Aynı belge miydi?

Baba: Hiç bakmadım.

11.13 'BEBEĞİN CESEDİNİ BİSKÜVİ KUTUSUNDA VERİDİLER

Kaya bebeğin babası anlatıyor.

"Esencan hastanesine gittik. Sonra Güney’e sevk ettiler. Ben arabayla gidene kadar doğum gerçekleşmişti. Ben hastaneye gidince 8 bin lira ödeme dediler. Kartla ödemel istedim kabul etmediler. 4 bin nakit 4 bin karttan dediler. Eşinin durumu kritik yoğun bakıma alınmamız gerekiyor dediler. Bana tüm bilgileri Songül Hanım verdi. Daha sonra bilgi veren Damla Atak geceleri de Batuhan Çetin bilgi verdi. Songül hoca çocuğun durumu gayet iyi dedi. 3 gün sonra ne olduysa çocuğun öldü dediler. Batuhan Çetin aramıştı. Bana bebeğimin ölüsünü bisküvi kutusunda verdiler. Sonra kendi aracımla Çatalca’ya yola çıktım. Ölüm belgesinde imzamın eksik olduğunu söylediler. Tekrar yola çıktım, defin işlemleri için."

11.09 'YAŞAMA İHTİMALİ VARDI'

İlker Gönenli’nin avukatı: Başınız sağ olsun. Ali Gedikbaşı doğuma katıldı mı? Yapılanlardan bahsetti mi?

Mağdur anne: Katıldı, tedaviyle ilgili bir şey söylemedi. Sadece uğraşıldığını kurtarılamadığını söyledi.

Müşteki avukatı: Doğru müdahalede bulunabilseydi yaşayabilme ihtimali vardı. Baba bebeğin fotoğrafını çekmek istediğinde bebeğin öldüğü bilgisi verilmiş.

10.58 YOĞUN BAKIMDA KİMLE MUHATAP OLDUNUZ?

Mahkeme Başkanı: Yenidoğan yoğun bakımda kimle muhatap oldunuz?

Esra Tokluoğlu: Bize Ali Gedikbaşı tavsiye etti. İsmini hatırlamıyorum. O zaman söylemişti ama hatırlamıyorum. Yaşayan bebekle bilgi alabildik zaten sadece diğeriyle ilgili bilgili alamadık. Eşim bebeğin nasıl olduğunu sormaya gittiğinde öğrendik. Bize bilgi verilmedi. Yenidoğanda beyaz önlüklü bir beyefendi bize bilgi verdi.

Mahkeme Başkanı: Görseniz hatırlar mısınız?

Mağdur baba: Hatırlarız.

Mahkeme Başkanı: Buradaki sanıklardan biri mi?

Baba: Burada yok galiba.

Üye hakim: Hamileyken bebeğinizin ne riski vardı?

Mağdur anne: İdrarını yapamıyordu, böbrekleri gelişmedi.

10.55 'ÖLECEK DENİLMEDİ'

Mağdur anne Esra Tokluoğlu konuşuyor: Benim bebeğimin önceden bilindik bir şikayeti vardı. Doktorumuzla konuşuyorduk ama ölünecek diye bir şey söylenmedi. Ben tamamen bayıltılmıştım. Sonrasında ne oldu bilmiyorum.

Mahkeme Başkanı: Siz ilk defa mahkemede mi ifade veriyorsunuz?

Mağdur anne: Evet, daha önce ifademiz alınmadı.

Mahkeme Başkanı: Kimle muhatap oldunuz?

Mağdur Anne: Biz kendi doktorumuzla muhatap olduk. Doktorumuz tavsiye etti. Evimize de uzaktı. Evimize yakın bakıyorduk.

Mahkeme Başkanı: Eviniz neredeydi?

Mağdur anne: Bayrampaşada'ydı. Doktorumuzun muayenesi Şişli Fulya’daydı. Bizi Avcılar’a yönlendirdi.

Mahkeme Başkanı: Şikayetçi misiniz?

Mağdur anne: Evet

10.45 'İHMAL VARSA SUÇLULAR CEZALANDIRILSIN'

Kerem Muhammed Tokluoğlu bebeğin ailesi konuşuyor.

Mustafa Mevlüt Tokluoğlu: Avukata anlatttım zaten her şeyi onun dışında söyleyecek bir şeyim yok. Bizim doktorumuz tavsiye etti. Biz de daha ucuz olduğu için Avcılar hospitali tercih etti. İkiz bebek bekliyorduk. Birisi rahmetli oldu. Açıkçası biz bir şey görmedik. Ne olduysa içerde. 15 gün yoğun bakımda kaldı hastanede. Eğer bir ihmal varsa suçluların cezalandırılmasını istiyoruz.

Mahkeme Başkanı: Şikayetçi misiniz?

Tokluoğlu: Evet

10.40 DURUŞMA BAŞLADI

Tüm sanıkların mahkeme salonuna getirilmesinin ardından yoklama alındı ve duruşma başladı.

Mahkeme Başkanı 4 müşteki vekilinin huzurda olduğunu belirtti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da özel hastanedeki yoğun bakım ünitesine yatırılan 12 bebeğin ihmalden öldüğü iddiasına ilişkin olarak Büyükçekmece Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatılmış, soruşturmayı yürüten savcı Y.E. ise makamında tehdit edilmişti. Olayın ortaya çıkması kamuoyunda infial yaratırken, 22'si tutuklu, 47 şüpheli hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmıştı.

İDDİANAMEDE NELER VAR?

İddianamede şüpheliler için "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 589 yıl 9 aya kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, ölen 10 bebeğin "maktul", 5 kişinin "müşteki", Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İstanbul İl Müdürlüğünün "suçtan zarar gören", 19 hastane ve sağlık şirketi "malen sorumlu", 47 kişi de "şüpheli" olarak yer aldı.

Doktor Fırat Sarı'nın lideri olduğu iddia edilen suç örgütünün sevk ve idaresini Doktor İlker Gönen ile 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir'in yaptığı belirtilen iddianamede, suç örgütünün esas amacının işletmesini devir aldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini bertaraf ederek doluluğunu sağlamak, hastaların basamaklarıyla oynama yaparak SGK'den üst sınırdan ödeme almak olduğu aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı Müfettişliğince hazırlanan uzman görüşü raporunda, yenidoğan ünitelerindeki 10 bebeğin hayatını kaybetmesine neden olan tıbbı eksikliklere yer verildi. Buna göre, fezlekede maktul olarak yer alan bebek A.K'nin ölümüne ilişkin değerlendirmede, solunum sıkıntısı artan bebeğe devre olmadığı için entübasyonun gecikerek yapıldığı belirtildi. Tekrarlayan resusitasyonlar (solunumu veya kan dolaşımı durmuş bir kişiye dışarıdan yapılan destekleyici müdahale) ile hastanın ertesi güne kadar yaşatıldığı belirtilen raporda, o sırada hastanede bulunması gereken Dr. D.E'nin görevinin başında olmadığı ifade edildi.

Raporda, ayrıca hasta yönetiminin hemşireye bırakıldığı da kaydedilerek, bebeğin ölümünden Dr. D.E, ile Dr. İ.G. ve hastane yönetiminin sorumlu olduğu belirtildi. Bebek M.N.O'nun ölümüne ilişkin değerlendirmede de 6 aylık bebeğin çocuk yoğun bakımı yerine, doktoru olmayan yenidoğan yoğun bakımına sevk edildiği, burada da doktorun haberi olmadan hemşirenin müdahalede bulunduğu anlatıldı. Bebek H.K. ile ilgili tespitte ise, hastaya kalp masajı yapıldığı esnada Dr. D.E'nin orada olmaması nedeniyle Dr. İ.G. tarafından olayın örtbas edilmesi için ölüm saati değiştirilerek, epikriz yazdırıldığı aktarıldı.

Raporda, bebek Ö.H'ye kalp masajını hemşirelerin yaptığı belirtilerek, bu esnada kullanılan en önemli ilacın adrenalin olduğu, ancak Dr. İ.G'nin hemşirelere "adrenalini kapat" talimatını vererek, yanlış yönlendirme yaptığı vurgulandı.

Raporda ayrıca, bebek M.S'nin, yenidoğan temel bakımının gereklerinin yerine getirilmemesi, ameliyat edilebileceği bir merkeze sevk edilmemesi ve hastayı hayatta tutan "prostavazin" isimli ilaç tedavisinin kesilmesiyle ihmallere bağlı olarak hayatını kaybettiği kaydedildi.

Fezlekede maktul olarak yer alan diğer bebeklere ilişkin değerlendirmede de ihmallere yer verildi.

İddianamede, şüpheliler arasında geçen telefon konuşmalarına da yer verildi. Şüpheli doktor Fırat Sarı ve özel hastanede çalışan acil tıp teknisyeni şüpheli Hakan Doğukan Taşçı arasında hasta sevkleri ve denetim hakkında yapılan görüşmede, Taşçı'nın Sarı'ya "Erişkin yoğun bakıma denetime gelinmesi halinde, ruhsatın ve kuvözlerin değişmesi gerektiğini, panelin fazla olduğunu, monitörün bulunmadığını, yoğun bakım içerisinde bir çok eksiklik ve usulsüz işlemin olduğunu" söylediği iddianamede yer aldı.

Reyap Hastanesindeki bebek hastaların takibini yürüten şüpheli hemşire Mehtap Sayar'ın şüpheli Hasan Basri Gök'le yaptığı telefon konuşmasında bebek hastanın tedavisinin uygun olmayan koşullarda gerçekleştirildiği anlatılan iddianamede, konuşma içeriğinde şüpheli Gök'ün "Mehtap çocuğu öldür elli satürasyonlu çocuk mu olur" dediği, Sayar'ın ise "Öldüreceğim de öldürsem de bir dert biliyorsun yani" dediği aktarıldı. İddianamede, tedavi yöntemlerinin usulüne uygun değil örgüt faaliyetine hizmet edecek şekilde yapıldığı değerlendirildi.

Şüpheli doktor Şeyhmus Çelik'in hastanede olması gerekirken gitmediği, denetim olması ihtimaline karşı özellikle sabah hastanede bulunması gerektiğinin söylendiği anlatılan iddianamede, şüpheli Gıyasettin Mert Özdemir'in şehir hastanesinden kabulünü yaptığı bebeği, maddi menfaat karşılığında anlaşmış olduğu Fırat Sarı'nın hastanelerine yönlendirdiği kaydedildi.

NE KADAR CEZA İSTENİYOR?

İddianamede, şüpheliler Fırat Sarı ve İlker Gönen'in 10 kez "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve 11 kez uygulanmak üzere "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Şüpheli Gıyasettin Mert Özdemir hakkında ise "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis istendi.

Diğer şüpheliler hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülen iddianamede, ayrıca, malen sorumlu olarak belirtilen hastaneler ve hastanelerin bağlı olduğu şirketler lehine "dolandırıcılık" suçu işlenerek maddi menfaat temin edildiğinden, tüzel kişilere özgü güvenlik tedbiri uygulanması, hastanelerin ve şirketlerin kapatılıp mal varlıklarına el konulmasına karar verilmesi talep edildi.

İddianame, gönderildiği Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince değerlendiriliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem