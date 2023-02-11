Yeniçağ yazarı depremde 14 yakınını kaybetti!

Kahramanmaraş'ta yaşanan 2 büyük depremin ardından 10 kent enkaz altında kaldı. Çok sayıda yurttaş hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında Yeniçağ Gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu'nun Kahramanmaraş'taki akrabaları da yer aldı.

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Yeniçağ yazarı depremde 14 yakınını kaybetti!

Gazeteci Orhan Uğuroğlu acı haberleri Twitter hesabından paylaştı. Uğuroğlu, isimlerini vererek 8 akrabasının depremden 3 gün sonra cansız bedenlerinin göçükten çıkartıldığını duyurdu. Uğuroğlu 14 yakınının depremde öldüğü öğrenildi.

Uğuroğlu, ikinci paylaşımında ise enkaz altında kurtarılmayı bekleyen akrabalarının isimlerini tek tek yazdı.

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İşte Orhan Uğuroğlu'nun paylaştığı twettler:

Kahramanmaraş’ta çok acı kayıplarım

Kuzenlerim; Durdu ve eşi Hatın Kalaycı ile Durdu ve eşi Şerife Şatıroğlu

Akrabalarım; Ali, Hatice, Nusret ve Saadet Karayağlı enkazdan kurtarılmayı beklediler 3. Gün sonunda maalesef cenazeleri çıkarıldı

Mekanları Cennet ruhları şad olsun.

Kahramanmaraş’ta enkaz altındaki Akrabalarım;
1.Ahmet, Ayfer, Ayten Gilar
2.Faruk, Ayşe, Sedef, Selim Tepebaşılı,
3.Ali Haydar, Melike ve Ahmet Ciğer Mercimek,
4.Ümmüs, Torunu Akın Yüce Çağlayan
5.Cemalettin ve Güllü Topaloğlu
6.Ayten, Kaan, Gülsüm Ece Asaf Düşgün

Yeniçağ yazarı depremde 14 yakınını kaybetti! - Resim : 2

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