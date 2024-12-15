Yeni Yılı Farklı Bir Ülkede Geçirmek İsteyenler Havalara Uçacak! Vizesiz Seyahat Edilebilecek Ülkeler Belli Oldu

Tüm yılın stresini geride bırakıp, farklı bir ülkede yeni yıla merhaba demek, siz ve sevdikleriniz için unutulmaz anılar biriktirmenize olanak sağlar. Eğer yeni yılı yurt dışında karşılamak istiyorsanız, vizesiz seyahat edebileceğiniz ülkeleri sizler için derledik.

Kaynak: Haber Merkezi

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Yeni Yılı Farklı Bir Ülkede Geçirmek İsteyenler Havalara Uçacak! Vizesiz Seyahat Edilebilecek Ülkeler Belli Oldu - Resim: 1

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte, pek çok kişinin aklında yurt dışı tatili planları yer alıyor. Yurt dışında keyifli bir yılbaşı geçirmek isteyenler için, vizesiz gidilebilecek ülkeler listemize göz atarak seyahatinizi kolayca planlayabilirsiniz.

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Yeni Yılı Farklı Bir Ülkede Geçirmek İsteyenler Havalara Uçacak! Vizesiz Seyahat Edilebilecek Ülkeler Belli Oldu - Resim: 2

Yeni yılı farklı bir ülkede karşılamak, hem stres atmanızı sağlar hem de unutulmaz anılar biriktirmenize olanak tanır. Eğer yılbaşı tatiliniz için yurt dışı planlıyorsanız, vizesiz seyahat edebileceğiniz ülkeler arasından tercih yapabilirsiniz. İşte yeni yıla vizesiz girebileceğiniz bazı ülkeler...

YILBAŞINDA GİDEBİLECEĞİNİZ VİZESİZ ÜLKELER...

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Yeni Yılı Farklı Bir Ülkede Geçirmek İsteyenler Havalara Uçacak! Vizesiz Seyahat Edilebilecek Ülkeler Belli Oldu - Resim: 3

SIRBİSTAN

Gece hayatı ve Avrupa şehirlerine benzer mimarisiyle Belgrad, yılbaşı döneminin en çok tercih edilen rotalarından biri. Sırbistan, özellikle Türk vatandaşlarının sıklıkla ziyaret ettiği bir şehir olup, yılbaşı için keyifli bir seçenek sunuyor.

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Yeni Yılı Farklı Bir Ülkede Geçirmek İsteyenler Havalara Uçacak! Vizesiz Seyahat Edilebilecek Ülkeler Belli Oldu - Resim: 4

GÜRCİSTAN

Gürcistan, hem vizesiz hem de pasaportsuz giriş yapılabilen bir ülke olarak dikkat çekiyor. Tiflis’te, Metekhki Köprüsü'nde belediyenin düzenlediği havai fişek gösterileri, konserler ve halk dansları ile yeni yıla eğlenceli bir giriş yapabilirsiniz.

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Yeni Yılı Farklı Bir Ülkede Geçirmek İsteyenler Havalara Uçacak! Vizesiz Seyahat Edilebilecek Ülkeler Belli Oldu - Resim: 5

KARADAĞ

Doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla Karadağ, yılbaşı tatili için harika bir alternatif. Budva, Kotor ve Tivat gibi şehirleriyle büyüleyen Karadağ, vizesiz seyahat imkanı da sunuyor. Kış aylarında karla kaplanmış dağları ve tarihi şehirleriyle büyüleyici bir atmosfer sunuyor.

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Yeni Yılı Farklı Bir Ülkede Geçirmek İsteyenler Havalara Uçacak! Vizesiz Seyahat Edilebilecek Ülkeler Belli Oldu - Resim: 6

KOSOVA

Yakın bir rota arayanlar için Kosova ideal bir seçenek. Priştine’nin ışıl ışıl sokakları ve yılbaşı kutlamaları ile keyifli bir tatil geçirebilirsiniz.

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Yeni Yılı Farklı Bir Ülkede Geçirmek İsteyenler Havalara Uçacak! Vizesiz Seyahat Edilebilecek Ülkeler Belli Oldu - Resim: 7

MAKEDONYA

Ekonomik bir yılbaşı tatili yapmak isteyenler için Makedonya, hem bütçeye uygun hem de unutulmaz anlar yaşatacak bir destinasyon. Ülkede sadece pasaportla seyahat edebilir, tarihi mekanları gezip, yılbaşında şehrin dar sokaklarında romantik yürüyüşler yapabilirsiniz.

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Yeni Yılı Farklı Bir Ülkede Geçirmek İsteyenler Havalara Uçacak! Vizesiz Seyahat Edilebilecek Ülkeler Belli Oldu - Resim: 8

AZERBAYCAN

Azerbaycan’a, pasaport veya kimlik ile rahatça giriş yapabilirsiniz. Bakü, yılbaşı yaklaşırken cadde ve sokakları ışıklarla süslüyor. Eğlenceli aktiviteler ve farklı bir atmosferde yeni yıl kutlaması için Bakü iyi bir tercih olabilir.

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Yeni Yılı Farklı Bir Ülkede Geçirmek İsteyenler Havalara Uçacak! Vizesiz Seyahat Edilebilecek Ülkeler Belli Oldu - Resim: 9

BOSNA-HERSEK

Balkanlar’ın eşsiz tarihi ve doğal güzellikleriyle kendine hayran bırakan Bosna-Hersek, vizesiz seyahat imkanı sunarak yılbaşı için mükemmel bir alternatif oluşturuyor.

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Yeni Yılı Farklı Bir Ülkede Geçirmek İsteyenler Havalara Uçacak! Vizesiz Seyahat Edilebilecek Ülkeler Belli Oldu - Resim: 10

SİNGAPUR

Uzak bir destinasyon arayanlar için Singapur, 30 güne kadar vizesiz seyahat edilebilecek ülkeler arasında yer alıyor. Unutulmaz bir yılbaşı kutlaması için Singapur’u tercih edebilirsiniz.

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Yeni Yılı Farklı Bir Ülkede Geçirmek İsteyenler Havalara Uçacak! Vizesiz Seyahat Edilebilecek Ülkeler Belli Oldu - Resim: 11

TAYLAND

Tayland, farklı kültürü, güzellikleri ve ekonomik seyahat seçenekleriyle yılbaşı tatilini unutulmaz kılmak isteyenler için mükemmel bir seçenek. Hem macera hem de rahatlama arayanlar için Tayland, yılbaşında keşfedilecek harika bir yer.

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