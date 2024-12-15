Yeni Yılı Farklı Bir Ülkede Geçirmek İsteyenler Havalara Uçacak! Vizesiz Seyahat Edilebilecek Ülkeler Belli Oldu

SIRBİSTAN

Gece hayatı ve Avrupa şehirlerine benzer mimarisiyle Belgrad, yılbaşı döneminin en çok tercih edilen rotalarından biri. Sırbistan, özellikle Türk vatandaşlarının sıklıkla ziyaret ettiği bir şehir olup, yılbaşı için keyifli bir seçenek sunuyor.