Yeni Yılı Farklı Bir Ülkede Geçirmek İsteyenler Havalara Uçacak! Vizesiz Seyahat Edilebilecek Ülkeler Belli Oldu
Tüm yılın stresini geride bırakıp, farklı bir ülkede yeni yıla merhaba demek, siz ve sevdikleriniz için unutulmaz anılar biriktirmenize olanak sağlar. Eğer yeni yılı yurt dışında karşılamak istiyorsanız, vizesiz seyahat edebileceğiniz ülkeleri sizler için derledik.
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte, pek çok kişinin aklında yurt dışı tatili planları yer alıyor. Yurt dışında keyifli bir yılbaşı geçirmek isteyenler için, vizesiz gidilebilecek ülkeler listemize göz atarak seyahatinizi kolayca planlayabilirsiniz.
Yeni yılı farklı bir ülkede karşılamak, hem stres atmanızı sağlar hem de unutulmaz anılar biriktirmenize olanak tanır. Eğer yılbaşı tatiliniz için yurt dışı planlıyorsanız, vizesiz seyahat edebileceğiniz ülkeler arasından tercih yapabilirsiniz. İşte yeni yıla vizesiz girebileceğiniz bazı ülkeler...
YILBAŞINDA GİDEBİLECEĞİNİZ VİZESİZ ÜLKELER...
SIRBİSTAN
Gece hayatı ve Avrupa şehirlerine benzer mimarisiyle Belgrad, yılbaşı döneminin en çok tercih edilen rotalarından biri. Sırbistan, özellikle Türk vatandaşlarının sıklıkla ziyaret ettiği bir şehir olup, yılbaşı için keyifli bir seçenek sunuyor.
GÜRCİSTAN
Gürcistan, hem vizesiz hem de pasaportsuz giriş yapılabilen bir ülke olarak dikkat çekiyor. Tiflis’te, Metekhki Köprüsü'nde belediyenin düzenlediği havai fişek gösterileri, konserler ve halk dansları ile yeni yıla eğlenceli bir giriş yapabilirsiniz.
KARADAĞ
Doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla Karadağ, yılbaşı tatili için harika bir alternatif. Budva, Kotor ve Tivat gibi şehirleriyle büyüleyen Karadağ, vizesiz seyahat imkanı da sunuyor. Kış aylarında karla kaplanmış dağları ve tarihi şehirleriyle büyüleyici bir atmosfer sunuyor.
KOSOVA
Yakın bir rota arayanlar için Kosova ideal bir seçenek. Priştine’nin ışıl ışıl sokakları ve yılbaşı kutlamaları ile keyifli bir tatil geçirebilirsiniz.
MAKEDONYA
Ekonomik bir yılbaşı tatili yapmak isteyenler için Makedonya, hem bütçeye uygun hem de unutulmaz anlar yaşatacak bir destinasyon. Ülkede sadece pasaportla seyahat edebilir, tarihi mekanları gezip, yılbaşında şehrin dar sokaklarında romantik yürüyüşler yapabilirsiniz.
AZERBAYCAN
Azerbaycan’a, pasaport veya kimlik ile rahatça giriş yapabilirsiniz. Bakü, yılbaşı yaklaşırken cadde ve sokakları ışıklarla süslüyor. Eğlenceli aktiviteler ve farklı bir atmosferde yeni yıl kutlaması için Bakü iyi bir tercih olabilir.
BOSNA-HERSEK
Balkanlar’ın eşsiz tarihi ve doğal güzellikleriyle kendine hayran bırakan Bosna-Hersek, vizesiz seyahat imkanı sunarak yılbaşı için mükemmel bir alternatif oluşturuyor.
SİNGAPUR
Uzak bir destinasyon arayanlar için Singapur, 30 güne kadar vizesiz seyahat edilebilecek ülkeler arasında yer alıyor. Unutulmaz bir yılbaşı kutlaması için Singapur’u tercih edebilirsiniz.
TAYLAND
Tayland, farklı kültürü, güzellikleri ve ekonomik seyahat seçenekleriyle yılbaşı tatilini unutulmaz kılmak isteyenler için mükemmel bir seçenek. Hem macera hem de rahatlama arayanlar için Tayland, yılbaşında keşfedilecek harika bir yer.