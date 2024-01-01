Yeni yılda trafik cezalarına da zam geldi

2023'ün son günlerinde asgari ücrete yapılan yüzde 49'luk zammın ardından 2024, özellikle kamu hizmetlerine yapılan zamlarla başladı.

Zamlardan trafik kuralı ihlallerinde verilen cezalar da nasibini aldı. 2024 yılında uygulanacak ceza tutarları şöyle:

- Alkollü araç kullanma, ilk yalanma: 6.440 TL

- Alkollü araç kullanma, ikinci yakalanma: 8.075 TL

- Alkollü araç kullanma, üçüncü yakalanma: 12.978 TL

- Uyuşturucu ya da alkol testini kabul etmemek: 18.453 TL

- Plakasız araç kullanmak: 8.167 TL

- Usulsüz çakar ya da siren kullanmak: 6.440 TL

- Drift atmak: 32.234 TL

- Engelliler için ayrılan yere park etmek: 1.383 TL

- Ehliyetsiz araç kullanmak: 12.978 TL

- Emniyet kemeri takmamak: 691 TL

- Emniyet şeridini ihlal etmek: 6.440 TL

- Hız sınırını %10-30 oranlarına aşmak: 1.507 TL

-Hız sınırını %30-50 oranlarına aşmak: 3.136 TL

-Hız sınırını %50 oranından daha az oranda aşmak: 6.440 TL

- Kırmızı ışıkta geçmek : 1507 TL.