Yeni sıcak hava uyarısı: 8 derece birden artacak!

2- 8 Ağustos tarihleri arasında hava sıcaklıkları ülke genelinde artarak mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredecek. Bugün Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Ankara, Kastamonu, Çorum, Ardahan ve Erzincan'da ise sağanak bekleniyor.

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Yeni sıcak hava uyarısı: 8 derece birden artacak! - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Ardahan ve Erzincan çevreleri ile Kastamonu'nun doğu, Sinop’un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Yeni sıcak hava uyarısı: 8 derece birden artacak! - Resim: 2

HAVA SICAKLIKLARI ARTIYOR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre sıcaklıklar çarşamba gününden itibaren artacak. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artarak mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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Yeni sıcak hava uyarısı: 8 derece birden artacak! - Resim: 3

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 36°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 31°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 34°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 35°C

Az bulutlu ve açık

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Yeni sıcak hava uyarısı: 8 derece birden artacak! - Resim: 4

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 34°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 39°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 34°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 38°C

Az bulutlu ve açık

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