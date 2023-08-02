Yeni sıcak hava uyarısı: 8 derece birden artacak!
2- 8 Ağustos tarihleri arasında hava sıcaklıkları ülke genelinde artarak mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredecek. Bugün Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Ankara, Kastamonu, Çorum, Ardahan ve Erzincan'da ise sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Ardahan ve Erzincan çevreleri ile Kastamonu'nun doğu, Sinop’un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIKLARI ARTIYOR!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre sıcaklıklar çarşamba gününden itibaren artacak. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artarak mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 36°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 31°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 34°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 35°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 34°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 39°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 34°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 38°C
Az bulutlu ve açık