YENİ Parti'ye 24 Saatte Bağış Yağmuru: Tutar Belli Oldu

YENİ Parti milletvekili Özgür Ceylan 24 saatte partiye yapılan bağış miktarını açıkladı. Buna göre, dayanışma kampanyasına ilk 24 saatte 31.934 vatandaş tarafından 113.841.910 TL bağışta bulunuldu.

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YENİ Parti'ye 24 Saatte Bağış Yağmuru: Tutar Belli Oldu
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YENİ Parti Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başlattıkları bağış kampanyasına 31 bin 934 yurttaşın katıldığını açıkladı.

24 SATTE 113 MİLYON LİRALIK BAĞIŞ YAPILDI

Ceylan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"YENİ Partimizin dayanışma kampanyasına ilk 24 saatte 31.934 vatandaşımız tarafından 113.841.910 TL bağışta bulunulmuştur.

Bağış yapan tüm vatandaşlarımıza destekleri için yürekten teşekkür ediyoruz. Yapılan bağışlarla ilgili bilgileri şeffaf bir şekilde halkımız ile paylaşmaya devam edeceğiz.

YENİ Partimiz milletimizin desteğiyle büyümeye devam edecek. Tek resmi bağış sayfamız aşağıdadır, desteklerinizi bekliyoruz."

Kaynak: Haber Merkezi

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