YENİ Parti'ye 24 Saatte Bağış Yağmuru: Tutar Belli Oldu

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YENİ Parti Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başlattıkları bağış kampanyasına 31 bin 934 yurttaşın katıldığını açıkladı.

24 SATTE 113 MİLYON LİRALIK BAĞIŞ YAPILDI

Ceylan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"YENİ Partimizin dayanışma kampanyasına ilk 24 saatte 31.934 vatandaşımız tarafından 113.841.910 TL bağışta bulunulmuştur.

Bağış yapan tüm vatandaşlarımıza destekleri için yürekten teşekkür ediyoruz. Yapılan bağışlarla ilgili bilgileri şeffaf bir şekilde halkımız ile paylaşmaya devam edeceğiz.

YENİ Partimiz milletimizin desteğiyle büyümeye devam edecek. Tek resmi bağış sayfamız aşağıdadır, desteklerinizi bekliyoruz."

YENİ Partimizin dayanışma kampanyasına ilk 24 saatte 31.934 vatandaşımız tarafından 113.841.910 TL bağışta bulunulmuştur.



Bağış yapan tüm vatandaşlarımıza destekleri için yürekten teşekkür ediyoruz. Yapılan bağışlarla ilgili bilgileri şeffaf bir şekilde halkımız ile paylaşmaya… pic.twitter.com/e2zooHJohv — Özgür CEYLAN (@ozgurceylanYeni) July 30, 2026

Kaynak: Haber Merkezi