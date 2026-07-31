YENİ Parti'nin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik Oldu

YENİ Parti, İstanbul Kurucu İl Başkanlığı görevine Özgür Çelik'in getirildiğini duyurdu. Çelik'in, 3 Ağustos'a kadar il yönetimi ve ilçe başkanlıklarının kuruluş sürecini tamamlaması bekleniyor.

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YENİ Parti'nin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik Oldu
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Yeni Parti, İstanbul teşkilatlanmasında ilk adımı attı. Parti Genel Merkezi, İstanbul Kurucu İl Başkanlığı görevine Özgür Çelik'in getirildiğini açıkladı.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, Özgür Çelik'in İstanbul'daki teşkilatlanma sürecini yürütmekle görevlendirildiği bildirildi. Açıklamaya göre Çelik, 3 Ağustos Pazartesi gününe kadar İstanbul İl Yönetimi ile ilçe başkanlıklarının kuruluş işlemlerini tamamlayacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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