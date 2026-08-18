YENİ Partili Vekile Bıçaklı Saldırı: Durumu Ağır

YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç bıçaklı saldırıya uğradı. Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Meriç'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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YENİ Partili Vekile Bıçaklı Saldırı: Durumu Ağır
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YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklandı. Saldırının ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Meriç, ameliyata alındı.

Meriç’in hayati tehlikesinin bulunduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı. Saldırgan Keleş aranıyor.

VALİ ÇEBER'DEN AÇIKLAMA

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Meriç'in kent merkezinde bıçaklı saldırıya uğradığını söyledi. Saldırının ardından Meriç'in hastaneye kaldırıldığını belirten Çeber, "Konuyu titizlikle takip ediyoruz. Ümit ederim ki milletvekilimizi kısa zamanda aramızda görürüz" dedi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: AA

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