YENİ Parti'de İsim Krizi: Yargıtay'dan Dikkat Çeken Tebligat
YENİ Parti'nin ismiyle Yenilik Partisi arasındaki benzerlik nedeniyle başlayan tartışmada yeni bir gelişme yaşandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Yeni Parti'ye isim değişikliği talebiyle tebligat gönderdiği bildirildi.
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Mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel liderliğinde CHP’den ayrılan milletvekilleri YENİ Parti’yi kurdu. YENİ Parti’nin isminin Yenilik Partisi'yle taşıdığı benzerlik Yargıtay'a taşınırken son gelişmeyi tv100 ekranlarında gazeteci Barış Yarkadaş aktardı.
Yarkadaş'a göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün Yeni Parti’ye "Adınızı değiştirin" talebiyle tebligat gönderdi.
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