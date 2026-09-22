YENİ Parti Lideri Özgür Özel'den Turgutlu'daki Okul Saldırısına İlişkin Flaş Hamle

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Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bulunan lise yerleşkelerinin yakınında meydana gelen ve infial yaratan pompalı tüfekli saldırı sonrası siyaset dünyası hareketlendi.

VALİ VE BELEDİYE BAŞKANI İLE KRİTİK TELEFON TRAFİĞİ

YENİ Parti Genel Merkezi'nden yapılan resmi açıklamaya göre; olayın hemen ardından Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ile telefon görüşmeleri gerçekleştiren Genel Başkan Özgür Özel, saldırının arka planı, öğrencilerin genel sağlık durumları ve yürütülen adli soruşturmanın seyrine ilişkin anlık bilgiler aldı.

HEYET GÖREVLENDİRDİ

Özel, gelişmelerin ardından İzmir Milletvekili Murat Bakan başkanlığındaki bir parti heyetini Turgutlu'ya gitmek üzere görevlendirdi.

Kaynak: AA