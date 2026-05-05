Yeni Nesil Motosikletli Çeteye Ağır Darbe: 5 Şehirde 63 Gözaltı

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, birçok eyleme katıldıkları iddiasıyla aranan çete üyesi 63 şüpheli gözaltına alındı. Yeni nesil motosikletli sokak çetelerine mensup oldukları öne sürülen şüphelilerin, eylemleri cezaevinde tutuklu bulunan Ş.B. adına yaptıkları anlaşıldı.

İstanbul emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Başakşehir başta olmak üzere kent genelinde suç faaliyetlerinde bulunan silahlı organize suç örgütünü takibe aldı.

ÖRGÜT LİDERİ CEZAEVİNDE

Yapılan incelemelerde, örgütün liderliğini yapan ve daha önce işlediği suçlar nedeniyle cezaevinde bulunan Ş.B.’nin yaptığı tespit edildi. Suç örgütünün çok sayıda suça karıştığı belirlendi. Örgüt liderinin, kurşunlama ve yaralama eylemlerini örgüt üyelerine ve para karşılığı üçüncü kişilere yaptırdığı, bu eylemlerin esnaf üzerinde korku ve baskı oluşturmak, uyuşturucu gelirinin paylaşımı ve bölgesel rant anlaşmazlıkları nedeniyle gerçekleştirildiği belirlendi.

63 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Önceki tarihlerde düzenlenen operasyonlarda da örgüte yönelik yakalamalar yapıldığı, aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 38 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. Çalışmaların ardından bu sabah İstanbul merkezli 5 ilde helikopter destekli eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 63 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 uzun namlulu tüfek, 3 otomatik tabanca, 13 ruhsatsız tabanca, 3,25 kilogram uyuşturucu madde ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Kaynak: DHA-İHA

