Yeni Muhtar Eski Muhtarı Tüfekle Vurup Öldürdü

Kütahya'da bir muhtar dehşet saçtı. Yeni muhtar, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eski muhtarı tüfekle vurup öldürdü.

Yeni Muhtar Eski Muhtarı Tüfekle Vurup Öldürdü

Kütahya'nın Emet ilçesinde, Abaş köyünde yeni muhtar ile eski muhtarın tartışması kanlı bitti.

Köyün yeni muhtarı Bahattin G., köydeki tarlaların hasat edilmesi için biçerdöveri olan bir kişiyle anlaştı. Bu kişiyi kabul etmeyen eski muhtar Fehmi Tarım ise başka bir kişiyle anlaştığını söyledi. İkili arasında yaşanan biçerdöver tartışmasında Bahattin G., tüfekle ateş ederek Fehmi Tarım’ı vurdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tarım, kaldırıldığı Çavdarhisar Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Bahattin G. ise ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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