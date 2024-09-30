Yeni İnfaz Düzenlemesi Yolda: Cumhurbaşkanı Duyurdu

İstanbul Ümraniye'de Şeyda Yılmaz adlı polis memurunun Yunus Emre Geçti tarafından vurularak öldürülmüş, Geçti'nin 26 suç kaydının olduğu ve serbest kaldığı ortaya çıkmıştı. Saldırganın suç kayıtlarına rağmen serbest şekilde dolaşması, ülke gündeminde büyük yankı uyandırmış ve infaz sistemiyle ilgili tartışmalar gündeme gelmişti.

Sosyal medyada geniş yer bulan infaz sistemi tartışmalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Twitter (X) hesabından infaz sistemine ilişkin paylaşımda bulunan Erdoğan, Meclis ile iş birliği içerisinde adım atacaklarını açıkladı.

Toplumun devlete olan güvenini güçlendirmek için gerekli çalışmaların yapılacağını belirten Cumhurbaşkanı, "Vicdanları rahatlatacak, toplumda devlete olan güveni güçlendirecek, özellikle de cezasızlık algısının önüne geçecek adımları Meclisimizle iş birliği içinde mutlaka atacağız" ifadelerini kullandı.

"MECLİSİMİZLE İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDE ADIM ATACAĞIZ"

Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

İnfaz sistemiyle ilgili zaman zaman medyaya da yansıyan bazı tartışmaları yakından takip ediyoruz.

Vicdanları rahatlatacak, toplumda devlete olan güveni güçlendirecek, özellikle de cezasızlık algısının önüne geçecek adımları Meclisimizle iş birliği içinde mutlaka atacağız.

Bağımsız, tarafsız, adil ve etkili bir yargı sisteminin kökleşmesi için bundan sonra da çalışmayı sürdüreceğiz.

İnfaz sistemiyle ilgili zaman zaman medyaya da yansıyan bazı tartışmaları yakından takip ediyoruz.



Vicdanları rahatlatacak, toplumda devlete olan güveni güçlendirecek, özellikle de cezasızlık algısının önüne geçecek adımları Meclisimizle iş birliği içinde mutlaka atacağız.… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 30, 2024

ŞEHİT ŞEYDA YILMAZ'IN KATİLİ SUÇ KAYDINA RAĞMEN SERBEST BIRAKILMIŞ

Erdoğan'ın yaptığı infaz paylaşımının ardından Şehit Şeyda Yılmaz'ın katili Yunus Emre Geçti yeniden gündeme geldi.

Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin geçmişte işlediği suçlar gün yüzüne çıktı.

Ümraniye'deki olayın ardından Geçti'nin poliste 26 suç kaydının olduğu ve adliyeye yansıyan 26 farklı dosyasının bulunduğu belirlendi. Bu dosyaların dört tanesinde mağdur, 14'ünde şüpheli olarak yer alırken, altı dosyada ise 18 yaşından küçük olduğu dönemde işlediği suçlar nedeniyle "suça sürüklenen çocuk" sıfatıyla geçiyordu.

Geçti'nin ayrıca "silahla yağma" suçundan yargılandığı davada saygı indirimi aldığı da öğrenildi. Suç dosyaları ve aldığı ceza indirimleri yaşananların ardından yeniden gündeme geldi.

Kaynak: Haber Merkezi