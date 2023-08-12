Yeni haftada kavrulacağız: İl il açıklandı, 1 hafta sürecek!

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 13 Ağustos pazar gününden itibaren etkili olacak sıcak hava dalgasına ilişkin uyarısını paylaştı. Uyarıda, "Halen ülkemizin doğu ve güneydoğu kesimlerindeki sıcak hava dalgasının 13 Ağustos pazar gününden itibaren etkisini arttırarak, diğer bölgelerimizde de etkili olacağı tahmin ediliyor.