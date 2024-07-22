Yeni Evli Çifte Gelen Su Faturası Dumura Uğrattı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaşayan yeni evli çift, 413 bin liralık su faturası karşısında şaşkına döndü.
Geçtiğimiz aylarda Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaşayan bir çifte gelen su faturası 268 bin lirayı bulurken, itiraz sonucu yapılan incelemede faturanın "yanlış sayaç okuma" nedeniyle yüksek kesildiği ortaya çıkmıştı.
YENİ EVLİ ÇİFTE 413 BİN LİRALIK SU FATURASI
Bu durumun ardından benzer bir olay yeniden Tekirdağ Kapaklı'da yaşandı. Benzer bir problemle Atatürk Mahallesi Kiraz Sokak'ta yaşayan yeni evli çifte 413 bin lira su faturası geldi.
BİR RAKAM YÜZ BİNLERCE LİRA FARKA NEDEN OLDU
Evine gelen su faturasını görünce şok olduğunu söyleyen Merve A., "Bu ay evlendik ve evimize gelen ilk faturayı görünce çok şaşırdım. Daha önce de bu şekilde yüksek gelen fatura olduğunu bildiğim için sayacımı kontrol ettim. 387 son endeks yazmaları gerekirken 3 bin 874 son endeks yazmışlar. Bu yüzden faturamız 413 bin 464 lira geldi. TESKİ yetkililerine ulaştığım zaman sorunu çözdüler." dedi.