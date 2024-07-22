Yeni Evli Çifte Gelen Su Faturası Dumura Uğrattı

BİR RAKAM YÜZ BİNLERCE LİRA FARKA NEDEN OLDU



Evine gelen su faturasını görünce şok olduğunu söyleyen Merve A., "Bu ay evlendik ve evimize gelen ilk faturayı görünce çok şaşırdım. Daha önce de bu şekilde yüksek gelen fatura olduğunu bildiğim için sayacımı kontrol ettim. 387 son endeks yazmaları gerekirken 3 bin 874 son endeks yazmışlar. Bu yüzden faturamız 413 bin 464 lira geldi. TESKİ yetkililerine ulaştığım zaman sorunu çözdüler." dedi.