Yeni Düzenleme Yürürlükte: Yurt Dışı Siparişlerinin Gümrük Süreci Nasıl Olacak?
Yurt dışından yapılan alışverişlerde geçerli olacak yeni gümrük kuralları, 21 Ağustos itibarıyla yürürlüğe giriyor. Bu düzenleme, yurt dışından gelen siparişlerde önemli değişiklikler getirecek. Peki, Çin merkezli e-ticaret platformu Temu’dan yapılan siparişler bu yeni kurallardan nasıl etkilenecek? Siparişler gümrüğe takılacak mı, ek vergi çıkacak mı?
Bugün itibarıyla yürürlüğe girecek düzenleme, 30 Euro’yu aşan tüm yurt dışı siparişlerinin gümrüğe takılacağını öngörüyor. 30 Euro’nun altındaki siparişlerde ise Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelen ürünler için %30, AB dışından gelen ürünler için ise %60 oranında gümrük vergisi uygulanacak.
TEMU'DA ALIŞVERİŞ YAPANLARI NE BEKLİYOR?
Son dönemde Türkiye’de popüler hale gelen Temu, kullanıcılarına vergi ödemesi yaparak sipariş tamamlama imkanı sunuyor. Yeni düzenleme ile birlikte Temu, sepet limitlerini ve vergi oranlarını güncellemiş durumda. Ancak, düzenleme öncesinde sipariş veren ve henüz teslim almayan müşteriler için sürecin nasıl işleyeceği merak konusu.
EK VERGİ ÇIKACAK MI?
Temu, müşterilerinin sipariş sırasında ödediği vergi tutarının, gümrükte hesaplanacak vergiden yüksek olması durumunda, farkı kendisinin karşılayacağını belirtiyor. Aynı şekilde, ödediğiniz vergi miktarı gümrükte hesaplanan vergiden düşük olursa, Temu aradaki farkı müşteriye geri ödeyecek.
Temu yetkilileri, daha önce verilen ve tutarı 30 Euro’yu aşan siparişler için gümrük vergisinin ödendiğini, bu nedenle siparişlerin gümrüğe takılmayacağını belirtiyor. Ancak, mevcut mevzuata göre gümrük işlemleri ürün gümrüğe ulaştıktan sonra yapıldığından, 30 Euro’yu aşan siparişlerin gümrüğe takılıp takılmayacağı henüz net değil. Bu durumun netleşmesi için yarından itibaren sürecin nasıl işleyeceği görülecek.