Yeni Düzenleme Yürürlükte: Yurt Dışı Siparişlerinin Gümrük Süreci Nasıl Olacak?

Temu yetkilileri, daha önce verilen ve tutarı 30 Euro’yu aşan siparişler için gümrük vergisinin ödendiğini, bu nedenle siparişlerin gümrüğe takılmayacağını belirtiyor. Ancak, mevcut mevzuata göre gümrük işlemleri ürün gümrüğe ulaştıktan sonra yapıldığından, 30 Euro’yu aşan siparişlerin gümrüğe takılıp takılmayacağı henüz net değil. Bu durumun netleşmesi için yarından itibaren sürecin nasıl işleyeceği görülecek.