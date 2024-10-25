Yeni Doğan Bebeğini Mısır Gevreği Kutusunda Saklayarak Öldürdü

İngiltere'nin Coventry Üniversitesi'nde öğrenim gören 22 yaşındaki Malezyalı Jia Xin Teo, 4 Mart'ta bir doğum gerçekleştirdi. Ancak, doğumun ardından bebeğini bir mısır gevreği kutusuna koyarak valizinin içine gizlemesi sonucu, polis harekete geçti. İhbar üzerine Teo'nun odasında yapılan aramada, bebeğin cansız bedenine valizde ulaşıldı.

Teo, mahkemede bebeği öldürdüğünü reddederek, o sırada kendisine bebeği öldürmesi gerektiği yönünde sesler duyduğunu iddia etti. Ancak, mahkeme, Teo’yu cinayet suçladı. Teo'ya verilen ceza henüz açıklanmadı.

Savcı James Leslie Francis, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Jia Xin Teo, hamileliğini tanıdığı herkesten gizledi ve İngiltere'ye doğum yapma ihtimali olduğunu bilerek geldi. Yardım arama fırsatı varken, hamileliğini gizli sürdürmeyi ve tek başına doğum yapmayı seçti. Doğumdan sonra da kimseye bilgi vermedi ve hastaneye gitmeyi reddetti. Bebek doğumdan sonra hayattaydı ve yaşama şansı vardı, ancak Jia Xin Teo, onu öldürmek üzere mısır gevreği kutusuna koyma kararı aldı" dedi.

Kaynak: DHA