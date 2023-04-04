Yeni bir soğuk hava geliyor: 5 gün aralıksız yağış var
Ülkemiz 4 Nisan Salı gününden itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor. Meteoroloji'nin 2 - 8 Nisan arasındaki haritalı hava durumu raporuna göre yağışlar hafta sonuna kadar sürecek.
Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, Marmara, Ege'nin kuzey ve doğusu, Akdeniz ve Batı Karadeniz ile Samsun, Aksaray, Niğde, Gaziantep ve Kilis çevrelerini sağanak yağmur etkisi altına alacak. Cumartesi gününe kadar etkili olması beklenen sağanak yağışın yanında, Marmara ve Ege'de de fırtına beklendiği belirtildi.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz ile Tekirdağ, Samsun, Çorum, Eskişehir, Çankırı, Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR
Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege, Göller Yöresi ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.