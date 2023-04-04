Yeni bir soğuk hava geliyor: 5 gün aralıksız yağış var

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz ile Tekirdağ, Samsun, Çorum, Eskişehir, Çankırı, Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.