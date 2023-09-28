Yeni bakan, eski bakanın uygulamasını kaldırdı; CHP'li İlgezdi'den tepki geldi: 'Bozarsa AKP bozar'

Cumhuriyet Halk Partisi PM Üyesi ve İstanbul Milletvekili Dr. Gamze Akkuş İlgezdi, CHP’nin yıllardır çocuklara ücretsiz öğle yemeği verilmesi gerektiğine dair açıklamaları sonrasında 2022-23 yılı eğitim öğretim yılının ikinci yarısı itibarıyla okul öncesi çocuklarımıza ücretsiz öğle yemeği uygulamasının başlatıldığını hatırlatarak, “Biz yıllardır yavrularımıza ücretsiz yemeği savunurken, bir lokma ekmeği çok görüyordunuz. Çabalarımız en azından okul öncesi için sonuç vermişti ve geçen sene 2. Yarı yılda okul öncesi eğitim alan çocuklarımıza ücretsiz öğle yemeği kararı çıkmıştı. Yani yaklaşık 19 milyon öğrenciden sadece 1,8 milyonunu kapsayan bir uygulama hayata geçmişti. Ancak yeni bakan, okulların açılmasına 3 gün kala yeni bir genelge gönderilerek bu uygulamanın yalnızca depremden etkilenen 11 il için devam edeceği bildirdi. Yanlış saat bile günde 2 kere doğruyu gösterirmiş, AKP ilk defa bir doğruyu eksik de olsa yapmıştı ama onu da yine yok etti” dedi.

CHP’li Dr. Akkuş İlgezdi Bakan Özer’in 1.8 Milyon öğrenciye sunulan ücretsiz öğle yemeği uygulamasının 5 milyon öğrenciye çıkacağını müjdelediğini kaydederek, “Yaparsa değil bozarsa AK Parti bozar! 1.8 milyon öğrenciye sunulan ücretsiz öğle yemeğini 5 milyona çıkarmak yerine, 70 ildeki ücretsiz öğle yemeğini kaldırdılar. Çocuklarımıza yazık değil mi?” açıklamasında bulundu.

SARAY’IN MAL VE HİZMET ALIMINA YAKLAŞIK 3 MİLYAR TL, ÖĞRENCİNİN MUTFAĞINA YOK!

Dr. Gamze Akkuş İlgezdi, “Cumhurbaşkanlığının mutfak masrafı her yıl yüzde yüz oranında artıyor. Saray’ın 2022 yılında mutfak masraflarının da yer aldığı mal ve hizmet giderlerine yaklaşık 3 milyar TL harcanırken 1.8 milyon çocuğumuza 1 öğün çok görülüyor. Ejder meyveli smotiler saraya var, 1 öğün yemek çocuklarımıza yok. Binlerce danışman saraya var, 1 meyve çocuklarımıza yok. Binlerce araç saraya var, 1 bardak su çocuklarımıza yok. İsraf saraya var, temel ihtiyaç çocuklarımıza yok. İtibar için her türlü ödenek saraya var, bir lokma ekmek çocuklarımıza yok! Çocuklarımıza 1 öğün ücretsiz yemek verince mi batacak bu devlet. Yıllardır müteahhitlere, devlet garantili yollara verdiğinizin binde 1 bile değil bu oran” dedi.

50 LİRALIK KAHVALTILAR PAYLAŞANLAR OKUSUN!

Sağlık Bakanlığının sağlıklı bir nesil için 3 ana 2 ara öğün kamu spotlarının maliyetini de ortaya koyan Dr. Akkuş İlgezdi, “Sağlık Bakanlığının sabah kahvaltısı güçlü yapılmalı diye sosyal medyadan paylaştığı avokadolu kahvaltı tabağı yaklaşık 50 lira. Diğer ana öğünler de yaklaşık 50’şer lira. Böyle bir ortamda okul öncesinden öğle yemeğini kaldırmak, yeni nesillerin beslenme sorunlarını katlamaya yarar. Sağlıklı, dengeli beslenemeyen çocuklarımızın vebali üzerinizdedir. Kendinize hak gördüğünüzü, bu ülkenin evlatlarına çok görüyorsunuz.” dedi.