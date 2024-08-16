Yeni Atanan İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlk İş AKP'yi Ziyaret Etti

8 Ağustos'ta Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanan Mustafa Anteplioğlu göreve başladıktan sonra önce Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz’ü ziyaret etti, ardından yanına 40 okul müdürünü de alıp AKP Mersin İl Başkanlığı’na gitti.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre; AKP’yi ziyaretinde İl Başkanı Adem Aldemir’e “Sayın Başkanım’’ diye hitap eden Eğitim Müdürü Mustafa Anteplioğlu, parti binası önünde okul müdürleri ile birlikte fotoğraf çektirdi.

Aldemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitim kalitesini daha da yükseltmek amacıyla görüş alışverişinde bulunduk’’ dedi. Anteplioğlu da bu paylaşımın altına “Sayın başkanım, Tarsus eğitimine verdiğiniz önem ve destekler için teşekkür ederiz” diye yazdı.

'DEVLETİN ÇİVİSİ ÇIKTI'

Ziyarete tepki gösteren CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış “Devletin çivisi çıktı” yorumunu yaptı. CHP’li Gülcan Kış, şu ifadeleri kullandı:

“Bu ziyaret eğitim sistemimizin tarafsızlık ve liyakat ilkelerine olan inancı zedeleyen, kabul edilemez bir olaydır. Okul müdürleri zorunlu olarak ziyarete katıldı. Bu da siyasi baskı ve dayatma göstergesidir. Eğitim siyasetin arka bahçesi olamaz. Okullar bilimin ve çağdaş eğitimin yuvası olmalıdır. Eğitim kalitesini yükseltme yolunu AKP’nin Tarsus İl Başkanlığı’nda gören bu zihniyetin çocuklarımıza vereceği hiçbir şey yoktur.”

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca da konuyu Meclis’e taşıdı. Koca, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e konuşmayla ilgili soruşturma başlatılıp başlatılmadığını sordu. DEM Partili Koca, Bakan Tekin'e şu soruları yöneltti:

"Söz konusu ziyaretin mahiyeti ve içeriği ile ilgili bakanlığınızın bir soruşturması olmuş mudur? Kamu görevlilerinin bir siyasi partinin il başkanını ziyaret etmeleri daha önce örneğine rastlanılmış bir uygulama mıdır? Bahsi geçen ilçe milli eğitim müdürü ile okul müdürlerinin atama ve görevlendirme işlerinde Mersin AKP il teşkilatının önerisi veya katkısı var mıdır? Ziyarete kaç okulun müdürü katılmıştır? Ziyarete katılan okul müdürleri bu ziyarete hangi gerekçeyle katılmışlardır? Ziyarete katılan okul müdürlerine yönelik bakanlığınızca herhangi bir soruşturma açılmış mıdır? AKP İl Başkanı hangi yetkiyi kullanarak kamu çalışanlarını ayağına çağırmıştır?"