Yengesini Darbedip Sığındığı Eve Molotofkokteyli Attı, İfadesi 'Pes' Dedirtti

Olay, 9 Ekim'de saat 22.00 sıralarında Adana'nın Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre eşi Eren Öztürk'ten (25) bir süredir şiddet gördüğü gerekçesiyle evi terk eden Fadime Öztürk, babası Osman G.'nin evine döndü. Eren Öztürk, telefonda konuştuğu eşinden eve dönmesini istedi ancak Fadime Öztürk teklifi reddetti. Bunun üzerine Eren Öztürk'ün kardeşi Mert Yiğit Öztürk ile arkadaşı M.S. (17) ile yengesinin evine gitti. Öztürk, tartıştığı yengesini darbedip, evden ayrıldı. Bir süre sonra tekrar adrese giden Öztürk, molotofkokteyli ile Osman G.'nin evini kundaklayıp, kaçtı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

2 ŞÜPHELİ SOKAKTA YÜRÜRKEN YAKALANDI

İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın büyümeden söndürülürken, Fadime Öztürk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Fadime Öztürk tedavisi sonrası taburcu edilirken, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mert Yiğit Öztürk ile M.S.'yi sokakta yürürken yakaladı.

"ELİM DEĞMİŞ OLABİLİR"

Polis merkezine götürülen şüphelilerden Öztürk, ifadesinde, "Evine götürmek için yengemin yanına gittim. Tartışma çıktı ancak kimseye vurmadım. Elim değmiş olabilir. Sinirlenip, dışarı çıktım. Sokakta bulduğum içki şişesine benzin doldurup, eve attım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mert Yiğit Öztürk tutuklandı, M.S.'nin Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA