Yemekteyiz birincisi Rahşan Suluhan'ın oğlu, kaleden düşerek hayatını kaybetti
Çektiği yemek videolarıyla bilinen sosyal medya fenomeni Rahşan Suluhan'ın "Yeşil zeytinim" diyerek seslendiği Tıp Fakültesi öğrencisi oğlu Selahattin Suluhan, tarihi Çamlıyayla Namrun Kalesi'nden düşerek yaşamını yitirdi.
Hemşire Rahşan Suluhan'ın Tıp Fakültesi öğrencisi oğlu Selahattin Suluhan'ın, tarihi Çamlıyayla Namrun Kalesinde düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Evlat acısıyla yıkılan Suluhan, sosyal medya hesabından gözyaşları içinde bir video paylaşarak "Yeşil zeytinim bana veda etti" diyerek feryat etti.
Rahşan Suluhan'ın oğluyla yaptığı son paylaşıma baş sağlığı yorumları yağdı.
23 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ
Mersin'de yaşayan Rahşan Suluhan'ın Tıp Fakültesi öğrencisi oğlu Selahattin Suluhan, tarihi Namrun Kalesi'nin 50 metre yüksekliğindeki seyir terasından düştü. 23 yaşındaki gencin olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.
mersinhaber.com'un haberine göre, acı olay, 3 Nisan'da sabah saatlerinde meydana geldi. Namrun Kalesi’nden bir kişinin düştüğü ihbarını alan sağlık ekipleri ve emniyet olay yerine intikal etti. Yapılan incelemede genç şahsın olay yerinde vefat ettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.