Yemekteyiz birincisi Rahşan Suluhan'ın oğlu, kaleden düşerek hayatını kaybetti

mersinhaber.com'un haberine göre, acı olay, 3 Nisan'da sabah saatlerinde meydana geldi. Namrun Kalesi’nden bir kişinin düştüğü ihbarını alan sağlık ekipleri ve emniyet olay yerine intikal etti. Yapılan incelemede genç şahsın olay yerinde vefat ettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.