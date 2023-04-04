Yemekteyiz birincisi Rahşan Suluhan'ın oğlu, kaleden düşerek hayatını kaybetti

Çektiği yemek videolarıyla bilinen sosyal medya fenomeni Rahşan Suluhan'ın "Yeşil zeytinim" diyerek seslendiği Tıp Fakültesi öğrencisi oğlu Selahattin Suluhan, tarihi Çamlıyayla Namrun Kalesi'nden düşerek yaşamını yitirdi.

Yemekteyiz birincisi Rahşan Suluhan'ın oğlu, kaleden düşerek hayatını kaybetti - Resim: 1

Hemşire Rahşan Suluhan'ın Tıp Fakültesi öğrencisi oğlu Selahattin Suluhan'ın, tarihi Çamlıyayla Namrun Kalesinde düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Evlat acısıyla yıkılan Suluhan, sosyal medya hesabından gözyaşları içinde bir video paylaşarak "Yeşil zeytinim bana veda etti" diyerek feryat etti.

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Yemekteyiz birincisi Rahşan Suluhan'ın oğlu, kaleden düşerek hayatını kaybetti - Resim: 2

Rahşan Suluhan'ın oğluyla yaptığı son paylaşıma baş sağlığı yorumları yağdı.

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Yemekteyiz birincisi Rahşan Suluhan'ın oğlu, kaleden düşerek hayatını kaybetti - Resim: 3

23 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Mersin'de yaşayan Rahşan Suluhan'ın Tıp Fakültesi öğrencisi oğlu Selahattin Suluhan, tarihi Namrun Kalesi'nin 50 metre yüksekliğindeki seyir terasından düştü. 23 yaşındaki gencin olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Yemekteyiz birincisi Rahşan Suluhan'ın oğlu, kaleden düşerek hayatını kaybetti - Resim: 4

mersinhaber.com'un haberine göre, acı olay,  3 Nisan'da sabah saatlerinde meydana geldi. Namrun Kalesi’nden bir kişinin düştüğü ihbarını alan sağlık ekipleri ve emniyet olay yerine intikal etti. Yapılan incelemede genç şahsın olay yerinde vefat ettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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