Yemeksepeti kuryeleri, kontak kapattı

Kayseri’de Yemeksepeti’ne bağlı çalışan esnaf kuryeler taleplerini dile getirmek için toplandı. Kuryeler, Yemeksepeti deposu önünde kontak kapatarak basın açıklaması yaptı.

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Yemeksepeti kuryeleri, kontak kapattı

Kayseri’de Yemeksepeti’ne bağlı çalışan esnaf kuryeler depo önünde kontak kapatarak basın açıklaması yaptı.

Patronların Ensesindeyiz’in haberine göre esnaf kurye adı altında sömürüye devam eden Yemek Sepeti’nde işçiler taleplerini dile getirmek için bir araya geldi.

Bir hafta önce başlayan slot uygulaması ile slot seçemeyen kuryeler boşta kalıyor ve mesai yapamıyor. Büyük il olarak görülmeyen Kayseri’nin paket başına ücretleri, Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlere kıyasla düşük kalıyor.

Kış şartlarında sağlık güvencesi olmayan koşullarda çalıştırılmaları ise bir diğer sorun.

Kayseri’de Yemeksepeti’nin bir tane deposu var ve tek bir bölgeden dağıtım sağlanıyor. Bu yüzden mesafe arttıkça kuryelerin benzin harcaması artıyor.

Motokuryelerin talepleri ise şöyle:

-Paket başına ücretin büyük illerdeki gibi olması ve il bazlı statünün kaldırılması
-Slotların yeterli sayıda açılması
-Sağlık güvencesinin sağlanması
-Mesafe sorununun çözülmesi

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