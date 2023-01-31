Yemek yerken birden silahını ateşledi! Genç kadın şans eseri kurtuldu
Erkek arkadaşı tarafından oturdukları restoranda kafasına nişan alınıp alnından vurulan Demet S'nin şans eseri hayatta kaldığı anların görüntüsü ortaya çıktı.
Sabah'ta yer alan habere göre, Kadıköy'de bir restoranda 2021 yılı Aralık ayında kız arkadaşıyla buluşan Tolga Ergen(44), yemek yedikleri sırada tabancasını çıkardı, masanın altında mermiyi namlusuna verdi ve 20 santimetre mesafeden kız arkadaşı Demet S'nin (38) kafasına bir el ateş etti. Demet S. alnından yaralandı ve şikayetçi oldu.
Hiçbir şey olmamış gibi tabancayı ceketinin cebine koyup restorandan çıkan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ergen hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
FIRSATTAN İSTİFADE SİLAHI ÇIKARMIŞ
Dava kapsamında Demet S'nin kafasını çevirmesiyle şans eseri hayatta kaldığı ortaya çıkarken, dosyaya gelen dehşet anlarının görüntüleri bu durumun belgesi niteliğindeydi.
Dava dosyasına gelen görüntüleri inceleyen bilirkişi saniye saniye korku dolu anlarını tespit etti. İkilinin önce konuştuğu, sonrasında mağdur kadının kafasını masaya koyduğu esnada saldırganın fırsattan istifade yan koltukta bulunan ceketinin cebinden silahını çıkardığı belirlendi.