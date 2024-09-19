Yemek Kartlarının Marketlerde Kullanımı Yasaklanacak mı? Danıştay, Yeni Kullanım Şeklini Açıkladı

Türkiye'de görülen yüksek enflasyon, gıda fiyatlarında önlenemez bir yükselişe neden olurken, ekonomik olması nedeniyle birçok çalışan yiyeceklerini evinde hazırlayarak işyerine getirmeye başladı.



Bu durum, şirketler tarafından verilen yemek kartlarındaki bakiyelerin market alışverişlerinde kullanılmasını daha yaygın hale getirirken, geçtiğimiz yıllarda yemek kartlarına ilişkin yapılan değişiklikle ilgili önemli bir karar alındı.



YEMEK KARTI SAHİPLERİNE GÜZEL HABER



Danıştay, 2022 yılının sonunda getirilen ve belirlenen asgari tutarın üzerindeki yemek kartı ödemelerinde işverenlere prim borcu yükleyen düzenlemeyi iptal etti. Böylelikle çok sayıda şirket, çalışanlarına asgari yemek kartı tutarının üzerinde ödeme yapmak için teşvik edilmiş oldu. Söz konusu düzenlemenin, özellikle 2025 yılı itibarıyla yemek kartlarında yapılacak zam oranına pozitif etki etmesi beklenirken, yemek kartı kullananları telaşlandıran bir söylenti sosyal medyada tartışma konusu oldu.



