Yemek Kartlarının Marketlerde Kullanımı Yasaklanacak mı? Danıştay, Yeni Kullanım Şeklini Açıkladı

Danıştay, uzun süredir tartışma konusu olan yemek kartlarına ilişkin dikkat çeken bir değişikliğe gitti. Geçtiğimiz yıllarda yapılan değişikliği iptal eden ve yemek kartı ücretlerini sigorta primlerinden muaf tutan Danıştay'ın kararının ardından, yemek kartlarının kullanım alanlarına yönelik kısıtlama getirilip getirilmeyeceği merak konusu oldu.

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Yemek Kartlarının Marketlerde Kullanımı Yasaklanacak mı? Danıştay, Yeni Kullanım Şeklini Açıkladı - Resim: 1

Türkiye'de görülen yüksek enflasyon, gıda fiyatlarında önlenemez bir yükselişe neden olurken, ekonomik olması nedeniyle birçok çalışan yiyeceklerini evinde hazırlayarak işyerine getirmeye başladı.

Bu durum, şirketler tarafından verilen yemek kartlarındaki bakiyelerin market alışverişlerinde kullanılmasını daha yaygın hale getirirken, geçtiğimiz yıllarda yemek kartlarına ilişkin yapılan değişiklikle ilgili önemli bir karar alındı.

YEMEK KARTI SAHİPLERİNE GÜZEL HABER

Danıştay, 2022 yılının sonunda getirilen ve belirlenen asgari tutarın üzerindeki yemek kartı ödemelerinde işverenlere prim borcu yükleyen düzenlemeyi iptal etti. Böylelikle çok sayıda şirket, çalışanlarına asgari yemek kartı tutarının üzerinde ödeme yapmak için teşvik edilmiş oldu. Söz konusu düzenlemenin, özellikle 2025 yılı itibarıyla yemek kartlarında yapılacak zam oranına pozitif etki etmesi beklenirken, yemek kartı kullananları telaşlandıran bir söylenti sosyal medyada tartışma konusu oldu.

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