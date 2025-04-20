Yem Bitki Denetimleri Arttı

Iğdır'da Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yem kontrollerinde denetim arttı.

Yem Bitki Denetimleri Arttı

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il genelinde yem bitkileri kontrolleri devam etmekte olup, sahada yürütülen çalışmalarda, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)’nde kayıtlı parsellerin, alan bazlı yem bitkileri destekleme kapsamında yerinde tespit ve kontrolleri yapılıyor.

Teknik personeller sahada parsel sorgulaması sonucu tespit edilen parseller üzerinde, ekili alanları birebir ölçerek, üretimle ilgili doğrulamaları gerçekleştiriyor ve aynı zamanda ekilen yem bitkileri ile ilgili olarak ekim, hastalık ve zararlılar, hasat zamanı ve şekli gibi konularda tavsiyelerde bulunuyorlar.

Bu sayede hem tarımsal desteklemelerin etkinliği artırılıyor hem de yem bitkisi üretiminin takibi sağlanıyor. Yapılan çalışmalarla, çiftçilerin doğru beyanları teşvik edilerek doğru planlama, verimlilik ve sürdürülebilir üretim hedefleniyor.

Kaynak: AA

Bakanlıktan ‘Tehlikeli Ürün’ Alarmı! Mutfakların Trend Temizlik Ürününü Toplatma Kararı Bakanlıktan ‘Tehlikeli Ürün’ Alarmı! Mutfakların Trend Temizlik Ürününü Toplatma Kararı
Ne İstanbul Ne İzmir Ne de Ankara! Dünya Sıralamasında Rekor Kıran İlimiz Çok Şaşırtacak Ne İstanbul Ne İzmir Ne de Ankara! Dünya Sıralamasında Rekor Kıran İlimiz Çok Şaşırtacak
25 Yıl Hapis Cezası Olan Şüpheli Yakalandı 25 Yıl Hapis Cezası Olan Şüpheli Yakalandı
Hakkari'de 11 Gündür Kayıp Kadından Hiç İz Yok Hakkari'de 11 Gündür Kayıp Kadından Hiç İz Yok
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin 81 İlinde Tümden Yasaklandı! Bunu Yapan Yandı, 40 Bin Lira Cezası Var Türkiye'nin 81 İlinde Tümden Yasaklandı! Bunu Yapan Yandı, 40 Bin Lira Cezası Var
Tapusu Olan Herkes İçin Kritik Süreç! Bu 90 Güne Dikkat Tapusu Olan Herkes İçin Kritik Süreç! Bu 90 Güne Dikkat
Türkiye'nin Giyim Devlerinden İndirim Hilesi! Rekor Para Cezası Kesildi Türkiye'nin Giyim Devlerinden İndirim Hilesi! Rekor Para Cezası Kesildi
Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrasında 1 Milyon Liranın Mevduat Getirisi Değişti! Faiz Tablosu Tersine Döndü 1 Milyon Liranın Mevduat Getirisi Değişti! Faiz Tablosu Tersine Döndü
Koç Holding'in Gözdesi Tofaş’tan Yeni Rekor! Tam 256 Milyon Avro... Koç Holding'in Gözdesi Tofaş’tan Yeni Rekor! Tam 256 Milyon Avro...