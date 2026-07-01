Yediemin Otoparkında Yangın: 50 Motosiklet ve 12 Araç Kül Oldu

İzmir'de yediemin otoparkında çıkan yangında 50 motosiklet ile 12 araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yediemin Otoparkında Yangın: 50 Motosiklet ve 12 Araç Kül Oldu
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İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir yediemin otoparkında yangın çıktı. Yangın, saat 19.00 sıralarında Doğanlar Mahallesi'ndeki yediemin otoparkında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebeple başlayan ve kısa sürede büyüyen alevler, otoparkta bulunan motosiklet ve araçlara sıçradı.

YANGIN OTLUK ALANDA ÇIKTI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında 50 motosiklet ile hafif ticari araç, kamyon ve otomobillerin olduğu 12 araç kullanılamaz hale geldi. Yangının otoparkın yanında bulunan otluk alanda başladığı ve otoparka sıçradığı ileri sürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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