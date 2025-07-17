Yazın Ortasında Şaşırtan Görüntü! Gündüz Sıcaktan Kaçacak Yer Ararken Gece Donuyorlar

Kahramanmaraş'ta yaz ortasında soba yakan aile, Ahır Dağı'nın zirvesinde dört mevsimi bir arada yaşıyor. Aile, şehir merkezinde termometreler 35 dereceyi gösterirken, bin 900 rakımlı yaylada geceleri soba olmadan ısınmanın mümkün olmadığını ifade ediyor.

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Yazın Ortasında Şaşırtan Görüntü! Gündüz Sıcaktan Kaçacak Yer Ararken Gece Donuyorlar
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Kahramanmaraş'ın Ahır Dağı zirvesinde yaşayan bir aile, Temmuz sıcağında bile soba yakarak ısınıyor. Şehir merkezinde hava sıcaklığı 35 dereceyi bulurken, bin 900 rakımlı zirvede gündüzle gece arasındaki sert sıcaklık farkı, yaylada yaşamı adeta kış mevsimine çeviriyor.

Gün içerisinde 35 dereceyi aşan sıcaklıklar, gece saatlerinde 10 derecenin altına düşüyor. Ani sıcaklık değişimleriyle mücadele eden aile, dört mevsimi bir günde yaşıyor.

Yazın Ortasında Şaşırtan Görüntü! Gündüz Sıcaktan Kaçacak Yer Ararken Gece Donuyorlar - Resim : 1

Yayla hayatının zorluklarına rağmen keçi ve koyunlarını otlatarak süt, yoğurt ve peynir üreten aile, ürünlerini dağ yamacındaki doğal mağaralarda muhafaza ediyor.

Yazın Ortasında Şaşırtan Görüntü! Gündüz Sıcaktan Kaçacak Yer Ararken Gece Donuyorlar - Resim : 2

Zirvede yaşamın detaylarını anlatan Emine Demircik, yaşadıklarını şu sözlerle özetliyor:

"Herkes 40-50 derecede sıcaktan kaçacak yer ararken, biz burada soba yakıyoruz. Geceleri gerçekten çok soğuk. Ama sobamızda hem ısınıyoruz hem de çayımızı demliyoruz. Ürünlerimizi de mağarada saklıyoruz, doğal buzdolabı gibi. Yazı burada kış gibi yaşıyoruz."

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Kaynak: İHA

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