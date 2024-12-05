Yazar, Aydın ve Akademisyenlerden 'Kaygılıyız' Bildirisi: 'Normalleşme' Mesajı Ortalığı Karıştırdı
Aralarında yazar ve akademisyenlerin de bulunduğu 32 isim ‘Kaygılıyız’ adlı bir bildiriye imza attı. Ancak bildiride yer alan ‘normalleşmeyen herkes’ ifadesi tartışma yarattı. Bildiriye imza atan 5 isim, yaptıkları açıklamalarla imzalarını geri çektiklerini açıkladı.
Aralarında yazar, şair, gazeteci ve akademisyenlerin bulunduğu bazı isimler "Kaygılıyız" adlı bir bildiriye imza attı. Bildiride CHP'nin de dahil olduğu normalleşme sürecine dair eleştiri de yer aldı.
32 İSİMDEN ORTAK BİLDİRİ
32 ismin imzasının yer aldığı bildiride, "Başta muhalefet partileri olmak üzere, sivil toplum örgütleri, sendikalar, dernekler, sanatçılar, yazarlar, bilim insanları, temelde yaşam hakkı ve özgürlükleri önceleyen, kısaca normalleşmeyen herkesi bu sese ortak olmaya çağırıyoruz" ifadeleri yer aldı.
Ayrıca, "Seçilmiş belediye başkanlarını görevden alarak yerlerine kayyum atayan, halkın belediyelerinin önüne polis barikatı kuran, kurmaca suçlarla yeni mağduriyetler yaratan, Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımayan, seçilmiş milletvekili Can Atalay’ın seçilme hakkını, ona oy veren on binlerce Hataylının seçme hakkını gasp eden Anayasa'yı hiçe sayan bir hukuk sisteminden kaygılıyız" ifadeleri yer aldı.
'NORMALLEŞMEYEN HERKES' TABİRİ TEPKİ ÇEKTİ
Ancak bildiride yer alan 'normalleşmeyen herkes' tabiri bildiriye imza atan bazı isimlerin tepkisini çekti. Beş imzacı, yaptıkları açıklamalarda imzalarını geri çektiklerini duyurdu.
ATAOL BEHRAMOĞLU İMZASINI ÇEKTİ
Paylaşılan bildiride imzası olan Şair Ataol Behramoğlu da X hesabından bir paylaşımda bulunarak, "Normalleşme" ifadesi nedeniyle bildiriden imasını çektiğini belirtti. Behramoğlu, "Kaygılıyız' başlıklı bildiri, uyarıma karşın, yersiz ve gereksiz polemiğe yol açacak olan 'normalleşmeyen herkes' sözcükleri çıkarılmaksızın yayınlanmıştır. Bu durumda, eleştirilerine katılmak bir yana onları eksik bile bulduğum bildiriden imzamı çekmek zorundayım" dedi.
“Kaygılıyız”başlıklı bildiri, uyarıma karşın, yersiz ve gereksiz polemiğe yol açacak olan “normalleşmeyen herkes” sözcükleri çıkarılmaksızın yayınlanmıştır. Bu durumda, eleştirilerine katılmak bir yana onları eksik bile bulduğum bildiriden imzamı çekmek zorundayım.— Ataol Behramoğlu (@A_Behramoglu) December 5, 2024
DÖRT İSİM ORTAK AÇIKLAMA YAPTI, İMZALARINI GERİ ÇEKTİ
Ataol Behramoğlu’nun yanı sıra Şükrü Erbaş, Haydar Ergülen, Barış İnce ve Berkant Gültekin de ortak bir açıklama yaparak ‘Kaygılıyız’ bildirisinden imzalarını geri çektiklerini duyurdu.
Dört ismin imza attığı açıklama şu şekilde:
Bizler farklı partilere mensup ya da gönül vermiş gazeteci, yazar ve şairler olarak AKP’nin halkı yoksullaştıran ve Suriye savaşı üzerinden toplumu konsolide eden politikalarına karşı aydın yazar girişimlerinin her daim yanında olmaya çalıştık. Çözüm ya da uzlaşma adıyla bu iktidarla anayasa tartışmasına girmenin yanlış olduğunu düşündük. Bu yüzden mesaj olarak iletilen “Kaygılıyız” adlı metne biz de imza verdik. Metnin, toplumun geniş kesimlerinin itirazını ve hissiyatını temsil edeceğini düşündük.
Ancak üzülerek şahit oluyoruz ki bu metin, CHP içerisindeki tartışmaların bir parçası haline getirilmeye çalışılıyor. Mensubu olmadığımız bir siyasi partinin iç dizaynına alet olmayı uygun bulmuyor, bu tartışmanın memlekete faydasının olmadığını belirtiyor ve imzamızı geri çekiyoruz.
Bizler farklı partilere mensup ya da gönül vermiş gazeteci, yazar ve şairler olarak AKP’nin halkı yoksullaştıran ve Suriye savaşı üzerinden toplumu konsolide eden politikalarına karşı aydın yazar girişimlerinin her daim yanında olmaya çalıştık. Çözüm ya da uzlaşma adıyla bu…— Barış İnce (@barisince82) December 5, 2024
METNİ İMZALAYAN İSİMLER:
Ali AYAROĞLU
Ali ÖZ
Ataol BEHRAMOĞLU
Ayşe KULİN
Ayşegül YALÇINER
Ayşenur ARSLAN
Barbaros ŞANSAL
Barış İNCE
Berkant GÜLTEKİN
Buket UZUNER
Enver AYSEVER
Erdal BAYRAKOĞLU
Fatih MAÇOĞLU
Halil ERGÜN
Haydar ERGÜLEN
Hilmi YARAYICI
İlkay AKKAYA
Kemal VAROL
Kutsal EVCİMEN
Mustafa GAZALCI
Muzaffer ÖZDEMİR
Orhan AYDIN
Öner YAĞCI
Prof.Dr. Aysit TANSEL
Prof.Dr. Hakkı KESKİN
Prof.Dr. Zeki KILIÇASLAN
Reis ÇELİK
Sedef KABAŞ
Sinan KARAHAN
Songül BULUR
Süheyla TAŞÇIER
Şükrü ERBAŞ
Kaynak: Gerçek Gündem