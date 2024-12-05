Yazar, Aydın ve Akademisyenlerden 'Kaygılıyız' Bildirisi: 'Normalleşme' Mesajı Ortalığı Karıştırdı

Aralarında yazar, şair, gazeteci ve akademisyenlerin bulunduğu bazı isimler "Kaygılıyız" adlı bir bildiriye imza attı. Bildiride CHP'nin de dahil olduğu normalleşme sürecine dair eleştiri de yer aldı.

32 İSİMDEN ORTAK BİLDİRİ

32 ismin imzasının yer aldığı bildiride, "Başta muhalefet partileri olmak üzere, sivil toplum örgütleri, sendikalar, dernekler, sanatçılar, yazarlar, bilim insanları, temelde yaşam hakkı ve özgürlükleri önceleyen, kısaca normalleşmeyen herkesi bu sese ortak olmaya çağırıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Ayrıca, "Seçilmiş belediye başkanlarını görevden alarak yerlerine kayyum atayan, halkın belediyelerinin önüne polis barikatı kuran, kurmaca suçlarla yeni mağduriyetler yaratan, Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımayan, seçilmiş milletvekili Can Atalay’ın seçilme hakkını, ona oy veren on binlerce Hataylının seçme hakkını gasp eden Anayasa'yı hiçe sayan bir hukuk sisteminden kaygılıyız" ifadeleri yer aldı.

'NORMALLEŞMEYEN HERKES' TABİRİ TEPKİ ÇEKTİ

Ancak bildiride yer alan 'normalleşmeyen herkes' tabiri bildiriye imza atan bazı isimlerin tepkisini çekti. Beş imzacı, yaptıkları açıklamalarda imzalarını geri çektiklerini duyurdu.

ATAOL BEHRAMOĞLU İMZASINI ÇEKTİ

Paylaşılan bildiride imzası olan Şair Ataol Behramoğlu da X hesabından bir paylaşımda bulunarak, "Normalleşme" ifadesi nedeniyle bildiriden imasını çektiğini belirtti. Behramoğlu, "Kaygılıyız' başlıklı bildiri, uyarıma karşın, yersiz ve gereksiz polemiğe yol açacak olan 'normalleşmeyen herkes' sözcükleri çıkarılmaksızın yayınlanmıştır. Bu durumda, eleştirilerine katılmak bir yana onları eksik bile bulduğum bildiriden imzamı çekmek zorundayım" dedi.

“Kaygılıyız”başlıklı bildiri, uyarıma karşın, yersiz ve gereksiz polemiğe yol açacak olan “normalleşmeyen herkes” sözcükleri çıkarılmaksızın yayınlanmıştır. Bu durumda, eleştirilerine katılmak bir yana onları eksik bile bulduğum bildiriden imzamı çekmek zorundayım. — Ataol Behramoğlu (@A_Behramoglu) December 5, 2024

DÖRT İSİM ORTAK AÇIKLAMA YAPTI, İMZALARINI GERİ ÇEKTİ

Ataol Behramoğlu’nun yanı sıra Şükrü Erbaş, Haydar Ergülen, Barış İnce ve Berkant Gültekin de ortak bir açıklama yaparak ‘Kaygılıyız’ bildirisinden imzalarını geri çektiklerini duyurdu.

Dört ismin imza attığı açıklama şu şekilde:

Bizler farklı partilere mensup ya da gönül vermiş gazeteci, yazar ve şairler olarak AKP’nin halkı yoksullaştıran ve Suriye savaşı üzerinden toplumu konsolide eden politikalarına karşı aydın yazar girişimlerinin her daim yanında olmaya çalıştık. Çözüm ya da uzlaşma adıyla bu iktidarla anayasa tartışmasına girmenin yanlış olduğunu düşündük. Bu yüzden mesaj olarak iletilen “Kaygılıyız” adlı metne biz de imza verdik. Metnin, toplumun geniş kesimlerinin itirazını ve hissiyatını temsil edeceğini düşündük.

Ancak üzülerek şahit oluyoruz ki bu metin, CHP içerisindeki tartışmaların bir parçası haline getirilmeye çalışılıyor. Mensubu olmadığımız bir siyasi partinin iç dizaynına alet olmayı uygun bulmuyor, bu tartışmanın memlekete faydasının olmadığını belirtiyor ve imzamızı geri çekiyoruz.

Bizler farklı partilere mensup ya da gönül vermiş gazeteci, yazar ve şairler olarak AKP’nin halkı yoksullaştıran ve Suriye savaşı üzerinden toplumu konsolide eden politikalarına karşı aydın yazar girişimlerinin her daim yanında olmaya çalıştık. Çözüm ya da uzlaşma adıyla bu… — Barış İnce (@barisince82) December 5, 2024

METNİ İMZALAYAN İSİMLER:

Ali AYAROĞLU

Ali ÖZ

Ataol BEHRAMOĞLU

Ayşe KULİN

Ayşegül YALÇINER

Ayşenur ARSLAN

Barbaros ŞANSAL

Barış İNCE

Berkant GÜLTEKİN

Buket UZUNER

Enver AYSEVER

Erdal BAYRAKOĞLU

Fatih MAÇOĞLU

Halil ERGÜN

Haydar ERGÜLEN

Hilmi YARAYICI

İlkay AKKAYA

Kemal VAROL

Kutsal EVCİMEN

Mustafa GAZALCI

Muzaffer ÖZDEMİR

Orhan AYDIN

Öner YAĞCI

Prof.Dr. Aysit TANSEL

Prof.Dr. Hakkı KESKİN

Prof.Dr. Zeki KILIÇASLAN

Reis ÇELİK

Sedef KABAŞ

Sinan KARAHAN

Songül BULUR

Süheyla TAŞÇIER

Şükrü ERBAŞ

Kaynak: Gerçek Gündem