Üç Büyükşehirde Alarm Verildi! Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış Uyarısı
Meteoroloji, iç ve batı kesimler ile kuzeydoğuda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. İzmir, Manisa, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli yağış bekleniyor. Vatandaşlara ani sel, su baskını ve yıldırıma karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimleri ile kuzeydoğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Eskişehir, Adana, Osmaniye, Hatay kıyıları, Kars ve Ardahan çevreleri ile Van’ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli, İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel çok kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli, İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ile Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli, İzmir ve Manisa çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 34°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Eskişehir çevreleri ile Konya ve Ankara'nın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
YOZGAT °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde (Sinop hariç) bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 26°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık