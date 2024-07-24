Yayaya Yol Verince Zincirleme Kaza Oldu

Adıyaman’da, yaya geçidinden geçen yayaya yol vermek isteyen aracın durması sonucu 5 araç bir birine girdi.

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Yayaya Yol Verince Zincirleme Kaza Oldu

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Mimar Sinan Parkı karşı tarafında bulunan yaya geçidinden geçen yayalar için plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil durdu.

Bu esnada yolu kullanan 06 DT 0706, 02 AAC 982, 27 UD 490, 06 DSN 533 ve 02 AAK 875 plakalı araçlar duran otomobile çarpmamak için ani fren yaptı. Fren yapan 5 araç bir birine çarptı. Kaza sonrası yayalara yol vermek için duran araç olay yerinden uzaklaşırken bir birine giren 5 araçtaki sürücüler ve yolcular için olay yerine sağlık ekipleri ile trafik polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralının olmaması nedeniyle olay yerinden ayrıldı. Polis ekipleri ise yaptıkları incelemelerin ardından kazaya karışan 5 aracı yoldan kaldırttı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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