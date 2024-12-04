Yaya Yolundan Motosikletle Geçmek İsterken Canından Oldu: Yakınları Otomobili Parke Taşıyla Parçaladı

Adana'da yaya yolundan motosiklet ile yolun karşısına geçmek isteyen sürücü otomobilin çarpması sonucu feci şekilde can verdi. Acı haberi alır almaz olay yerine gelen ölen kişinin yakınları parke taşlarıyla otomobili paramparça etti.

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Yaya Yolundan Motosikletle Geçmek İsterken Canından Oldu: Yakınları Otomobili Parke Taşıyla Parçaladı

Adana’nın Sarıçam ilçesine bağlı Ahmet Zenbilci Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Serdar Süzen kullandığı 42 FDK 74 plakalı motosiklet ile yaya yolundan karşıya geçmeye çalıştı.

Yaya Yolundan Motosikletle Geçmek İsterken Canından Oldu: Yakınları Otomobili Parke Taşıyla Parçaladı - Resim : 1

Bu sırada A.E.C. (19) kullandığı 06 DNP 371 plakalı otomobil ile Süzen'in motosikletine çarptı. Çarpmanın etkisiyle Süzen yola savurulurken otomobil yaklaşık 30 metre ileride durabildi.

Yaya Yolundan Motosikletle Geçmek İsterken Canından Oldu: Yakınları Otomobili Parke Taşıyla Parçaladı - Resim : 2

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Süzen'in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yaya Yolundan Motosikletle Geçmek İsterken Canından Oldu: Yakınları Otomobili Parke Taşıyla Parçaladı - Resim : 3

PARKE TAŞIYLA OTOMOBİLİ PARÇALADILAR

Serdar Süzen'in yakınları acı haberi alır almaz kazanın gerçekleştiği bölgeye geldi. Gelen yakınları öfke içerisinde otomobili parke taşıyla paramparça etti. Polis öfkeli yakınları güçlükle sakinleştirdi.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Süzen'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Kaynak: İHA

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Adana Trafik kazası
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