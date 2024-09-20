Yaya Geçidinde Kaza: 2 Yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde elektrikli motosiklet yayaya çarptı. Kazada iki kişi yaralanırken, polis inceleme başlattı.

Yaya Geçidinde Kaza: 2 Yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde Yukarı Zaferiye Mahallesi İlyasbey Caddesi’nde trafik kazası meydana geldi. İlyasbey Caddesi’nden Rasim Ergene Caddesi yönüne giden B.Y. yönetimindeki elektrikli motosiklet, Keşan Belediyesi hizmet binası giriş kapısı önünde, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Ş.T.’ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle düşerek başını yere çarpan Ş.T. ile devrilen motosikletten düşen B.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Edirne Trafik kazası
Haşlanmış Yumurtayı Yerken Bir Kez Daha Düşünün Haşlanmış Yumurtayı Yerken Bir Kez Daha Düşünün
Gara'da 3 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi Gara'da 3 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Dolaba 1 Adet Ceviz Yaprağı Koyun, O Sorundan Temelli Kurtulacaksınız Dolaba 1 Adet Ceviz Yaprağı Koyun, O Sorundan Temelli Kurtulacaksınız
Varlık Fonu Davası... Gözler Mehmet Bostan ve Ferit Şahenk İlişkisinde! Gözler Mehmet Bostan ve Ferit Şahenk İlişkisinde!