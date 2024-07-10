Yaya Geçidinde Feci Kaza! Otomobil Anne Ve İki Çocuğuna Çarptı

Sakarya'nın Erenler ilçesi D-650 kara yolunda feci kaza meydana geldi. Bir otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen anne ve iki küçük çocuğuna çarptı.

Son Güncelleme:
Yaya Geçidinde Feci Kaza! Otomobil Anne Ve İki Çocuğuna Çarptı

Sakarya'da D-650 kara yolunda Erenler istikameti Küpçüler Mahallesi mevkiinde, ismi henüz öğrenilemeyen anne, biri bebek arabasında diğeri yaya şekilde olan iki çocuğu ile birlikte yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Bu esnada K.M. isimli kadın sürücü kontrolündeki otomobil, yaya geçidinden geçmekte olan anne ve iki çocuğuna çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan anne ve çocukları yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazayı görerek bölgeye yardım için koşan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Sakarya Trafik kazası
Son Güncelleme:
Yürekler Ağza Geldi: Kestiği Ağacı Damgalarken Uçurumdan Düştü! Kestiği Ağacı Damgalarken Uçurumdan Düştü!
Kanal D'den Yeni Dizi Anlaşması! Ünlü Oyuncuyu Yıllar Sonra Ekrana Getirecekler Kanal D'den Yeni Dizi Anlaşması! Ünlü Oyuncuyu Yıllar Sonra Ekrana Getirecekler
ATV'den Beklenmedik Hamle... NOW ve Show TV'nin Peşindeki İsimle Anlaştılar ATV'den Beklenmedik Hamle... NOW ve Show TV'nin Peşindeki İsimle Anlaştılar
Otobüsten İnerken Mazgala Sıkıştı Otobüsten İnerken Mazgala Sıkıştı
ÇOK OKUNANLAR
Evinizdeki Antika Sarı Fincan Takımları Artık Bir Servet Değerinde Evinizdeki Antika Sarı Fincan Takımları Artık Bir Servet Değerinde
Nagehan Alçı'nın İddiaları Sonrası Rasim Ozan Kütahyalı'dan İlk Açıklama Rasim Ozan Kütahyalı İlk Kez Konuştu
Diyanet'te Erbaş'ın Talimatıyla Cadı Avı! Artık 'Düzen' Değişiyor Erbaş'ın Makam Katına Parmak İziyle Girilecek
Murat Kurum'un İlk İşi O İsmi Görevden Almak Oldu Murat Kurum'un İlk İşi Bu Oldu
AKP'nin Emekli Maaşı Sıkıntısı: 'İşin İçinden Çıkamıyoruz' AKP'nin Emekli Maaşı Sıkıntısı