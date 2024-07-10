Yaya Geçidinde Feci Kaza! Otomobil Anne Ve İki Çocuğuna Çarptı
Sakarya'nın Erenler ilçesi D-650 kara yolunda feci kaza meydana geldi. Bir otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen anne ve iki küçük çocuğuna çarptı.
Sakarya'da D-650 kara yolunda Erenler istikameti Küpçüler Mahallesi mevkiinde, ismi henüz öğrenilemeyen anne, biri bebek arabasında diğeri yaya şekilde olan iki çocuğu ile birlikte yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Bu esnada K.M. isimli kadın sürücü kontrolündeki otomobil, yaya geçidinden geçmekte olan anne ve iki çocuğuna çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan anne ve çocukları yaralandı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kazayı görerek bölgeye yardım için koşan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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