Yaya Geçidinde Dehşet! Bebek Arabasına Çarptı, 1,5 Yaşındaki Bebeği Ezdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adana’nın Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi’nde, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, anne Hilal Öztürk bebek arabasındaki 1,5 yaşındaki oğlu Mahmut Fatih Öztürk ile birlikte yaya geçidinden karşıya geçmek istedi. Bu sırada kimliği henüz tespit edilemeyen bir motosiklet sürücüsü bebek arabasına çarptı.

MİNİK MAHMUT FATİH HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan küçük çocuk, çevredeki vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Çukurova Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Mahmut Fatih Öztürk, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

KAYSERİ’DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından minik bebeğin cenazesi ailesine teslim edildi. Mahmut Fatih Öztürk, Kayseri’nin Bünyan ilçesinde düzenlenen cenaze töreni sonrası toprağa verildi.

KAÇAN SÜRÜCÜ ARANIYOR

Cenaze törenine katılan Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Ankara’da görev yapan polis memuru baba Mustafa Kemal Öztürk’e taziyelerini iletti. Öte yandan polis ekipleri, kazanın ardından olay yerinden kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak: AA