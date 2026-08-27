Yavru Kediye İşkence Görüntüleri Kan Dondurmuştu! Savcılık Harekete Geçti, Gözaltı Kararı Verildi

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Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerde, bir yavru kedinin birden fazla kişi tarafından ağır şiddete maruz bırakıldığı görüldü.

YAVRU KEDİYE KAN DONDURAN İŞKENCE

Görüntülerde hayvanın vücudunda sigara söndürüldüğü, fiziksel şiddet uygulandığı ve kuyruğundan tutularak defalarca yere vurulduğu anlar yer aldı. Yavru kedinin yaşananların ardından hayatını kaybettiği belirtildi.

Görüntülerin kısa sürede yayılması üzerine çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ve hayvansever tepki gösterdi.

BAŞSAVCILIK RE’SEN SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayın ardından başsavcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 2026/195583 soruşturma numaralı dosya kapsamında, 27 Ağustos 2026 tarihinde X ve diğer sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarda iki kişinin yavru bir kediye işkence ederek öldürdüğünün tespit edildiği bildirildi.

Şüphelilerin eylemlerinin 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 28/A-2 maddesi kapsamında “evcil hayvanı kasten öldürme” suçu kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Başsavcılık açıklamasında, kimlikleri henüz belirlenemeyen şüpheliler hakkında re’sen soruşturma işlemlerine başlandığı ve gözaltı talimatı verildiği kaydedildi.

Soruşturma kapsamında görüntülerde yer alan kişilerin kimliklerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi