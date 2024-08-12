Yavru Kedileri Sopayla Öldüren Cani Tutuklandı
Manisa'da, yavru kedileri fırça sapıyla vurarak öldüren cani Muzaffer Şen, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde, Muzaffer Şen isimli şahsın 3 yavru kediyi fırça sapıyla vura vura öldürdüğü anlara ait görüntüler sosyal medyada gündem olurken, vicdanları yaralayan olay hayvan hakları savunucularını ayağa kaldırmıştı.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Şen'in komşuları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerin ardından gözaltına alınan Muzaffer Şen, çıkartıldığı Salihli Adliyesi'ndeki nöbetçi mahkeme tarafından “Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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