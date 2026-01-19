Yavru Domuzu Eliyle Yakalayan Vatandaş Hakkında Yeni Karar

Yol kenarında karşılaştığı yaban domuzu sürüsünden bir yavruyu eliyle yakalayan Şenel Yılmaz’a verilen ceza iptal edildi.

Yavru Domuzu Eliyle Yakalayan Vatandaş Hakkında Yeni Karar
Sinop’un Erfelek ilçesinde yol kenarında karşılaştığı yaban domuzu sürüsünden bir yavruyu eliyle yakalayan Şenel Yılmaz’a verilen 14 bin 991 TL’lik idari para cezası iptal edildi. Avlağısökü köyü yolunda meydana gelen olayda, Yılmaz’ın karlı yolda aracından inerek yavru domuzu yakaladığı anlar arkadaşları tarafından kayda alınmıştı. Görüntüler üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri inceleme başlatmıştı.

Bugün DKMP Müdürlüğü’ne giden Yılmaz, cezanın iptal edildiğini belirterek, "Bu bir avlanma değildi. Karda saplanan yavruyu çıkarıp sürüsüne geri bıraktım" dedi. Yılmaz, benzer bir durumu tekrar yaşamayacağını da ifade etti.

Kaynak: DHA

Etiketler
Sinop
